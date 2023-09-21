TV Gazeta vai transmitir Jungle Fight 120, que contará com 11 capixabas

Jungle Fight 120 acontece em Vila Velha no final do mês de setembro Crédito: Jungle Fight

A organização do Jungle Fight anunciou o card da 120ª edição do maior evento de MMA da América Latina, que será realizada dia 30 de setembro, às 18h30, no Tartarugão, em Vila Velha. Serão 11 capixabas, que disputarão 10 das 12 lutas da noite. A entrada é mediante a doação de 1kg de alimento e quem pretende estar na torcida deve ficar ligado para trocar seus ingressos com antecedência. O local da troca será divulgado nesta próxima sexta-feira.

Na principal luta da noite, Vitor Costa, que representa Conceição da Barra-ES, vai defender a bandeira do Espírito Santo na disputa do cinturão dos pesos-médios (até 84kg) contra o mineiro Rafael "Cabeça". Enquanto Costa, de 23 anos, possui um cartel de cinco vitórias e somente uma derrota, "Cabeça", 28, venceu nove e sofreu quatro reveses nas 13 lutas que disputou.

Além de Vitor Costa, outros 10 capixabas estão confirmados no card: Jonas Paulino Coelho, Hamyrez Oliveira, Frank "Jagunço", Renan "Shampoo", Jair Junior, Daniel Conceição, Pedro Saith e David Pereira de Souza, além de Caio Caetano Araújo e Mathias Guedes, que se enfrentam na luta de abertura do card. Os outros oito, assim como Costa, defendem o Espírito Santo em duelos contra outros estados.

"O Jungle Fight está voltando com tudo para Vila Velha, no Espírito Santo, para dar visibilidade aos talentos desse estado que tradicionalmente revela grandes guerreiros do nosso esporte", destacou Wallid Ismail, criador do Jungle Fight.

O Jungle Fight 120 celebra os 20 anos da maior organização de MMA da América Latina, completados no último dia 13. A edição capixaba será transmitida pelo Sportv 2, ao vivo, e pela TV Globo, logo após o programa "Altas Horas". O evento, conhecido como "Brasileirão do MMA", vem quebrando sucessivos recordes de audiência, tanto na TV aberta quanto na fechada.

Card do Jungle Fight 120