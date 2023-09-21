Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Força do ES

TV Gazeta vai transmitir Jungle Fight 120, que contará com 11 capixabas

Maior competição de MMA da América Latina retorna ao Espírito Santo no próximo dia 30 de setembro, no Tartarugão, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2023 às 19:15

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 19:15

Jungle Fight 120 acontece em Vila Velha no final do mês de setembro
Jungle Fight 120 acontece em Vila Velha no final do mês de setembro Crédito: Jungle Fight
A organização do Jungle Fight anunciou o card da 120ª edição do maior evento de MMA da América Latina, que será realizada dia 30 de setembro, às 18h30, no Tartarugão, em Vila Velha. Serão 11 capixabas, que disputarão 10 das 12 lutas da noite. A entrada é mediante a doação de 1kg de alimento e quem pretende estar na torcida deve ficar ligado para trocar seus ingressos com antecedência. O local da troca será divulgado nesta próxima sexta-feira.
Na principal luta da noite, Vitor Costa, que representa Conceição da Barra-ES, vai defender a bandeira do Espírito Santo na disputa do cinturão dos pesos-médios (até 84kg) contra o mineiro Rafael "Cabeça". Enquanto Costa, de 23 anos, possui um cartel de cinco vitórias e somente uma derrota, "Cabeça", 28, venceu nove e sofreu quatro reveses nas 13 lutas que disputou.
Além de Vitor Costa, outros 10 capixabas estão confirmados no card: Jonas Paulino Coelho, Hamyrez Oliveira, Frank "Jagunço", Renan "Shampoo", Jair Junior, Daniel Conceição, Pedro Saith e David Pereira de Souza, além de Caio Caetano Araújo e Mathias Guedes, que se enfrentam na luta de abertura do card. Os outros oito, assim como Costa, defendem o Espírito Santo em duelos contra outros estados.
"O Jungle Fight está voltando com tudo para Vila Velha, no Espírito Santo, para dar visibilidade aos talentos desse estado que tradicionalmente revela grandes guerreiros do nosso esporte", destacou Wallid Ismail, criador do Jungle Fight.
O Jungle Fight 120 celebra os 20 anos da maior organização de MMA da América Latina, completados no último dia 13. A edição capixaba será transmitida pelo Sportv 2, ao vivo, e pela TV Globo, logo após o programa "Altas Horas". O evento, conhecido como "Brasileirão do MMA", vem quebrando sucessivos recordes de audiência, tanto na TV aberta quanto na fechada.

Card do Jungle Fight 120

  • 84kg: Vitor Costa x Rafael "Cabeça" Silva de Souza - Cinturão
  • 70kg: Jonas Paulino Coelho x Itamar dos Santos Junior
  • 57kg: Layze Cerqueira x Thalita Soares
  • 61kg: Hamyrez Oliveira x Salmy Silva
  • 57kg: Frank "Jagunço" x Douglas “Puro Osso” Cunha
  • 84kg: Renan Shampoo x Vandirson Alves do Nascimento
  • 84kg: Jair Junior x Maicon Kobayashi
  • 61kg: Daniel Conceição x Luiz Carlos Aranha
  • 61kg: Pedro Saith x Wesley "Amazonas"
  • 84kg: David Pereira de Souza x Linniker Braulio
  • 70kg: Caio Caetano Araujo x Mathias Guedes

Veja Também

32ª Dez Milhas Garoto terá transmissão ao vivo da TV Brasil

Saldanha inaugura quadras externas reformadas pelo Cleveland Cavaliers

Disputada no próximo domingo (24), 32ª Dez Milhas Garoto terá elite forte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados