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Atletismo

Disputada no próximo domingo (24), 32ª Dez Milhas Garoto terá elite forte

Uma das provas mais tradicionais do atletismo nacional vai contar com mais de 13 mil participantes no percurso entre Vitória e Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2023 às 08:00

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 08:00

Ultima edição das Dez Milhas Garoto foi em 2019
Dez Milhas Garoto é uma das provas aistradicionais do atletismo capixaba Crédito: Alessandro Reis
Como tem acontecido nas últimas edições, a 32ª Dez Milhas Garoto, programada para o próximo domingo (24), reunirá destaques da corrida de rua do país e do exterior. O duelo entre brasileiros e estrangeiros, aliás, é uma das atrações da prova, que nos últimos cinco anos tem apresentado equilíbrio entre os homens, com duas vitórias nacionais e três de africanos, e um domínio total de estrangeiras entre as mulheres, com cinco vitórias.
Pelo Brasil, os principais nomes do masculino são Justino Pedro da Silva, campeão do Pan-Americano de Maratona (2023), Vagner Noronha, vice-campeão da Meia Maratona de São Paulo (2021), Savio de Paula Silva, vice-campeão da Volta Internacional da Volta da Pampulha (2022); e Altobelli da Silva, ouro no Pan de Lima 2019 e campeão da Maratona de Curitiba (22), entre outros.
Na disputa de mulheres, entre as esperanças de vitória brasileira estão Amanda de Oliveira, 4ª colocada na Dez Milhas Garoto 2022 e 3ª na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro (2021), Marlei Willers, campeã da Maratona de Porto Alegre e vice-campeã da Maratona Internacional de São Paulo, Viviane Amorim, 4ª colocada da Maratona Internacional de São Paulo 2022 e Larissa Quintão, primeira colocada na Meia Maratona de Belo Horizonte e vice nos 21k da Maratona Internacional do Rio de Janeiro, ambas em 2022.

Estrangeiros

A relação de atletas do exterior tem, no masculino, destaques de Uganda, Quênia e Tanzânia. Um deles é Moses Kibet, de Uganda, que chega para a corrida capixaba com excelentes resultados. Ele foi campeão da tradicional 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, uma das mais importantes disputas do calendário nacional, e da 2ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos, ambas neste ano, resultados que o credenciam como favorito.
Também podem surpreender, os quenianos Obadia Kosgei, vencedor da Internacional Kapsowar, no Quênia, e da Half Marathon Standart Chatered, na Itália; e Moses Kiprop, vice-campeão da Maratona de Olinda deste ano e terceiro colocado na Maratona de Kampala (2023). Completa a lista no masculino o tanzaniano Decta Bonephance, vice-campeão dos 10K in Der a Salam, em seu país, em julho.
No feminino, o principal nome é a queniana Viola Kosgei, campeã da 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e da Meia Maratona Internacional de Ribeirão Preto, as duas nesta temporada. Sua compatriota Scholastica Jepkemboi fará a estreia no Brasil e traz bons tempos na Meia Maratona de Nairobi, 1h13min46, e nos 10k de Eldoret (Quênia), 33min39. O terceiro destaque é a ugandense Emily Chebet, vice-campeã na 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e campeã da 2ª Meia Maratona de Guarulhos.
A 32ª Dez Milhas largará às 7h15 na Av. Dante Michelini, próximo ao cruzamento com a Rua Dr. Antônio Basílio, na Praia de Camburi, em Vitória, com chegada em frente a fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha. A entrega de kits deste ano será nos dias 21 e 22 de setembro, das 9h às 19h, e 23 de setembro, das 8h às 16h, também na Fábrica da Chocolates Garoto.

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