Disputada no próximo domingo (24), 32ª Dez Milhas Garoto terá elite forte

Dez Milhas Garoto é uma das provas aistradicionais do atletismo capixaba Crédito: Alessandro Reis

Como tem acontecido nas últimas edições, a 32ª Dez Milhas Garoto, programada para o próximo domingo (24), reunirá destaques da corrida de rua do país e do exterior. O duelo entre brasileiros e estrangeiros, aliás, é uma das atrações da prova, que nos últimos cinco anos tem apresentado equilíbrio entre os homens, com duas vitórias nacionais e três de africanos, e um domínio total de estrangeiras entre as mulheres, com cinco vitórias.

Justino Pedro da Silva, campeão do Pan-Americano de Maratona (2023), Vagner Noronha, vice-campeão da Meia Maratona de São Paulo (2021), Savio de Paula Silva, vice-campeão da Volta Internacional da Volta da Pampulha (2022); e Altobelli da Silva, ouro no Pan de Lima 2019 e campeão da Maratona de Curitiba (22), entre outros. Pelo Brasil , os principais nomes do masculino são, campeão do Pan-Americano de Maratona (2023),, vice-campeão da Meia Maratona de São Paulo (2021),, vice-campeão da Volta Internacional da Volta da Pampulha (2022); e, ouro no Pan de Lima 2019 e campeão da Maratona de Curitiba (22), entre outros.

Na disputa de mulheres, entre as esperanças de vitória brasileira estão Amanda de Oliveira, 4ª colocada na Dez Milhas Garoto 2022 e 3ª na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro (2021), Marlei Willers, campeã da Maratona de Porto Alegre e vice-campeã da Maratona Internacional de São Paulo, Viviane Amorim, 4ª colocada da Maratona Internacional de São Paulo 2022 e Larissa Quintão, primeira colocada na Meia Maratona de Belo Horizonte e vice nos 21k da Maratona Internacional do Rio de Janeiro, ambas em 2022.

Estrangeiros

Moses Kibet, de Uganda, que chega para a corrida capixaba com excelentes resultados. Ele foi campeão da tradicional 25ª Meia Maratona Internacional do A relação de atletas do exterior tem, no masculino, destaques de Uganda, Quênia e Tanzânia. Um deles é, de Uganda, que chega para a corrida capixaba com excelentes resultados. Ele foi campeão da tradicional 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro , uma das mais importantes disputas do calendário nacional, e da 2ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos, ambas neste ano, resultados que o credenciam como favorito.

Também podem surpreender, os quenianos Obadia Kosgei, vencedor da Internacional Kapsowar, no Quênia, e da Half Marathon Standart Chatered, na Itália; e Moses Kiprop, vice-campeão da Maratona de Olinda deste ano e terceiro colocado na Maratona de Kampala (2023). Completa a lista no masculino o tanzaniano Decta Bonephance, vice-campeão dos 10K in Der a Salam, em seu país, em julho.

No feminino, o principal nome é a queniana Viola Kosgei, campeã da 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e da Meia Maratona Internacional de Ribeirão Preto, as duas nesta temporada. Sua compatriota Scholastica Jepkemboi fará a estreia no Brasil e traz bons tempos na Meia Maratona de Nairobi, 1h13min46, e nos 10k de Eldoret (Quênia), 33min39. O terceiro destaque é a ugandense Emily Chebet, vice-campeã na 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e campeã da 2ª Meia Maratona de Guarulhos.