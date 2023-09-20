32ª Dez Milhas Garoto terá transmissão ao vivo da TV Brasil

A 32ª edição da Dez Milhas Garoto vai contar com uma novidade: a TV Brasil irá transmitir a principal corrida do calendário de rua do Espírito Santo ao vivo neste domingo (24), a partir das 7h. Esta é a terceira corrida de rua de uma série de provas que ganham transmissão na TV Brasil neste ano. A primeira foi a 27ª Maratona Internacional de São Paulo, exibida na emissora pública em abril, e a segunda, a 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, em agosto.