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Novidade

32ª Dez Milhas Garoto terá transmissão ao vivo da TV Brasil

Emissora pública irá exibir a principal corrida de rua do calendário capixaba no domingo (24) a partir das 7h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2023 às 18:51

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 18:51

31ª Edição da Dez MIlhas Garoto não vai acontecer neste ano
32° edição das Dez Milhas Garoto terá transmissão televisiva ao vivo Crédito: Garoto/Divulgação
A 32ª edição da Dez Milhas Garoto vai contar com uma novidade: a TV Brasil irá transmitir a principal corrida do calendário de rua do Espírito Santo ao vivo neste domingo (24), a partir das 7h. Esta é a terceira corrida de rua de uma série de provas que ganham transmissão na TV Brasil neste ano. A primeira foi a 27ª Maratona Internacional de São Paulo, exibida na emissora pública em abril, e a segunda, a 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, em agosto.
Quem quiser acompanhar a corrida pela tela da televisão pode ficar atento à programação da TV Brasil pelo canal aberto, pela TV por assinatura e pela antena parabólica. Além disso, é possível acompanhar o evento através do site da emissora, do aplicativo de celular e das redes sociais.
A prova terá sua largada na Praia de Camburi, em Vitória, e será finalizada na fábrica Chocolates Garoto, totalizando uma distância de 16 km de percurso, com uma das paisagens mais bonitas do Brasil. Além da transmissão ao vivo, o aumento da premiação e a mudança de percurso foram as grandes novidades para este ano. 
A largada é feita de acordo com os grupos de inscrição divididos em: cadeirante; elite feminino; elite masculino; atleta com deficiência; pelotão premium; cadeirante com guia; atleta capixaba; colaboradores; e pelotão geral. 
A última vitória brasileira na competição foi em 2022, quando Giovani dos Santos concluiu a prova no tempo de 48min21seg. Desde a primeira edição do evento, o histórico nacional contabiliza 21 vitórias no masculino e 18 no feminino. Os recordes são brasileiros, conquistados em 1991: Luís Antônio dos Santos cruzou a linha de chegada em 45min49s e Silvana Pereira venceu a disputa em 53min06s.

Show de Leo Santana adiado

Nesta semana, a organização do evento anunciou que o cantor Leo Santana faria um show de encerramento na chegada da corrida. No entanto, foi anunciado na tarde desta quarta-feira (20) que a apresentação será adiada. A organização afirmou que a alta demanda foi um dos fatores que ocasionou o adiamento, e que irá anunciar a nova data o mais cedo possível.

Serviço

32° Dez Milhas Garoto
  • Dia: domingo (24)
  • Início: 7h15
  • Largada: Praia de Camburi, Vitória
  • Chegada: fábrica Chocolates Garoto
  • Transmissão: TV Brasil, ao vivo
  • Participantes: 13 mil 

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