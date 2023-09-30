Confira os resultados de todas as lutas do Jungle Fight 120 em Vila Velha

O capixaba Vitor Costa venceu Rafael Cabeça e faturou o cinturão dos médios do Jungle Fight Crédito: Carlos Alberto Silva

A principal franquia de MMA da América Latina está em Vila Velha. O Jungle Fight 120 acontece no ginásio do Tartarugão, a partir das 18h30 deste sábado (30), e aqui você acompanha com a editoria de esportes de A Gazeta, o resultado de todas as lutas. Foram 11 capixabas, que disputaram 9 das 11 lutas da noite.

Card do Evento

84kg: Vitor Costa x Rafael "Cabeça" Silva de Souza - Cinturão

70kg: Jonas Paulino Coelho x Itamar dos Santos Junior



57kg: Layze Cerqueira x Thalita Soares



61kg: Hamyrez Oliveira x Salmy Silva



57kg: Frank "Jagunço" x Douglas “Puro Osso” Cunha



84kg: Renan Shampoo x Vandirson Alves do Nascimento



84kg: Jair Junior x Maicon Kobayashi

61kg: Pedro Saith x Wesley "Amazonas"



84kg: David Pereira de Souza x Linniker Braulio



70kg: Caio Caetano Araujo x Mathias Guedes



Fred Roberto (ES) x Wesley Amazonas (ES) / 61kg

Fred Roberto venceu a primeira luta da noite em um duelo entre capixabas Crédito: Carlos Alberto Silva

O embate entre capixabas abriu a noite com uma luta de golpes rápidos e efetivos. Amazonas começou a luta na defensiva, enquanto Fred buscava o encaixe dos golpes. Ainda no primeiro round, Fred acertou um direto de direita para desestabilizar o adversário e levou a luta para o chão, onde finalizou o oponente com uma guilhotina.

"Entrei ciente que meu time esperava muito de mim e só pensava em mostrar tudo o que sei. Não me abalei com o barulho que ele queria fazer no começo da luta e explorei os espaços que ele deixava, logo que ele caiu eu entendi que tinha que finalizar ali e encaixei a chave. Ou eu finalizava, ou ficava em uma situação ruim. Graças a Deus mostrei o meu melhor e alcancei o objetivo", disse Fred ao fim da luta.

Caio Caetano (ES) x Mathias Melgaço (ES) / 70kg

Caio Caetano foi o segundo vencedor da noite Crédito: Carlos Aberto Silva

Em mais um combate feito apenas por capixabas, Caio e Mathias subiram ao ringue com fome de vitória. A luta começou extremamente agitada, com ambos os lutadores apostando muito no jogo de chão. E foi com essa estratégia que Caio Caetano conseguiu uma finalização no primeiro round, ao acertar um belo arm-lock, com três minutos de luta.

"Eu falei antes da luta que iria aproveitar todas as oportunidades que eu tivesse, a única oportunidade que eu tive foi no chão, mas se tivesse que finalizar em pé eu finalizaria também. Obrigado a todos, ao evento super organizado e já estou esperando a próxima oportunidade", declarou Caio.

David 'O Grifo' (ES) x Linniker (SP) / 84kg

David 'O Grifo' nocauteou o componente em 40 segundos Crédito: Carlos Aberto Silva

Nos bastidores, o capixaba David havia prometido um nocaute e fez valer a promessa. Se aproveitando de golpes fortes na cabeça do adversário, 'O Grifo' viu o oponente baixar a guarda e logo aos 40 segundos encaixou um cruzado de esquerda para derrubar o oponente com um nocaute.

"Fiz valer tudo o que sei e o que meu mestre me ensinou. Logo no começo da luta eu notei pequenas falhas dele e me aproveitei disso. Graças a Deus consegui encaixar um bom golpe e consolidei a luta da forma que era esperada. Agora é treinar e treinar para entrar ainda melhor nos próximos desafios", afirmou o capixaba.

Maicon Kobayashi (RJ) x Jair Júnior (ES) / 84 kg

Kobayashi (ajoelhado) levou a luta para o chão mas sofreu o revés logo em seguida Crédito: Carlos Alberto Silva

O confronto começou bastante estudado. Os dois adversários se respeitaram bastante, e passaram grande parte do primeiro round estudando a melhor possibilidade de ataque. Quando a luta se encaminhou para o chão, o capixaba Jair se sobressaiu, vencendo aos 4 minutos e 51 segundos com uma finalização americana de pé.

"O Maicon era um cara duríssimo, foi uma luta maravilhosa. Eu tive uma oportunidade de encaixar no pé, meu coach me avisou sobre isso, e MMA é aproveitar o momento, não podemos menosprezar ninguém, independente da arte, para não ser surpreendido", analisou Jair.

Vandirson Alves (TO) x Renan 'Shampoo' / 84kg

'Shampoo" (de calção branco) explorou chutes e cotoveladas no embate contra Vandirson Crédito: Carlos Alberto Silva

Shampoo começou a luta com chutes na altura da costela do oponente e logo o mobilizou no corner. Por um instante, Vandirson inverteu os ataques, mas logo foi surpreendido por uma série de golpes do capixaba, que se desvencilhou e voltou a aplicar fortes chutes. Em um descuido, Shampoo foi ao chão, mas se manteve firme até o fim do primeiro round.

No segundo momento da luta, Vandirson voltou a explorar o embate no solo, travando o capixaba em uma chave de braço. Sem demonstrar fraqueza, o capixaba reverteu a vantagem e dominou o adversário no corner mais uma vez. No terceiro round, Shampoo se aproveitou de joelhadas e cotoveladas para golpear o adversário. Por fim, os juízes definiram a vitória por decisão dividida de Vandirson por 29 a 28, 28 a 29 e a 29 a 28.

"Tive um bom desempenho e para mim ou seria empate, ou uma decisão mínima [dos juízes]. Ele se aproveitou das minhas quedas no terceiro round e acredito que isso tenha sido o fator decisivo para a derrota", analisou o capixaba.

Frank Jagunço (ES) x Douglas Puro Osso (BA) / 57 kg

Por decisão dividida dos juízes, o capixaba Frank Jagunço (calção preto e amarelo) perdeu para Douglas Puro Osso Crédito: Carlos Alberto Silva

Animado pela torcida, Frank Jagunço começou a luta indo para cima do adversário. Ele impôs um estilo bastante agressivo, tentando alguns chutes e cruzados. No segundo round a disputa se equilibrou, com o atleta baiano arriscando mais golpes e o combate se encaminhando mais para o chão.

No terceiro round as coisas começaram agitadas, com o capixaba buscando resolver a luta logo no início, mas sem sucesso. O restante do combate foi bastante estudado e a decisão ficou para os juízes, que decidiram de forma dividida pela vitória de Douglas Puro Osso.

"Me preparei bastante, em pé e no chão, mas não lutei contra um boneco né, lutei com o Douglas que é um cara muito complicado, ele me conhece e eu conheço ele, uma hora íamos nos esbarrar. Tô feliz com meu desempenho, vou voltar para casa e treinar mais para continuar fazendo meus adversários passarem sufoco na minha mão", afirmou Frank, que não contestou a decisão dos juízes

Hamyrez Oliveira (ES) x Salmir 'Samurai' (SE) / 61kg

O capixaba Hamyrez Oliveira venceu por decisâo unânime dos juízes Crédito: Carlos Alberto Silva

O capixaba começou a luta de forma dominante. Sem dar brecha ao oponente, Hamyrez proferiu uma sequência de chutes que abalou o adversário. Em alguns momentos, o sergipano tentou levar a luta ao solo, mas o capixaba foi eficaz em se desvencilhar e levou a luta para o segundo round.

No segundo terço do embate, a disputa ficou no solo. Hamyrez travou o adversário no chão, mas não proferiu nenhum golpe que abalasse o oponente, abrindo mais um round. Nos últimos cinco minutos de luta, mais superioridade capixaba. Com uma série de chutes e joelhadas, Hamyrez manteve a luta em pé e garantiu a vitória após decisão unânime dos juízes.

"Foi uma luta onde consegui colocar em prática tudo aquilo que eu treino. Meu adversário é muito duro e completo, vem de sete vitórias seguidas, mas eu sabia que essa seria minha. Há dez anos eu fiz minha estreia nesse ginásio e consegui uma grande vitória, e hoje eu retornei para mais uma grande luta", declarou Hamyrez.

Layze Cerqueira (BA) x Thalita Soares (RJ) / 57kg

No único duelo feminino da noite, Layza Cerqueira foi efetiva ao levar a luta para o solo e aplicar um mata leão na oponente, finalizando a luta ainda no primeiro round.

Jonas Coelho (ES) x Itamar Pantera Negra (MG) / 70kg

Jonas Coelho nocauteou Pantera Negra e exibiu a bandeira do ES na comemoração Crédito: Carlos Alberto Silva

Na primeira parte da luta, o capixaba Jonas Coelho apresentou dificuldades. Os golpes não encaixavam e ainda sofria com os chutes potentes do adversário mineiro. Porém, no segundo round o lutador de Vitória acertou uma cotovelada que derrubou o oponente e o deixou desnorteado. Itamar até tentou continuar lutando, mas acabou caindo e foi derrotado por nocaute.

"Eu achei que a mão dele era mais pesada. Eu coloquei esse cara em um pedestal, pois para mim eu sempre vou enfrentar os melhores, e pelo que eu vi eu achava esse cara um animal, mas no primeiro round eu me sobressaí e não senti tanto a mão dele. Por isso eu decidi arriscar e ir para cima com o que eu tenho de melhor, que é minha mão", analisou Jonas.

Deberson 'The Prince' (MG) x Robinho Lima (AM) / 66kg

O penúltimo embate da noite colocou um mineiro e um amazonense frente a frente. Em um primeiro round sem grandes emoções, a luta foi para o segundo round, com um combate no solo. Ainda sem definição, a disputa foi para os últimos cinco minutos, onde os juízes definiram a vitória de Deberson por unanimidade.

Capixaba Vitor Costa vence Rafael Cabeça e conquista o cinturão dos médios

O capixaba Vitor Costa venceu Rafael Cabeça e faturou o cinturão dos médios do Jungle Fight Crédito: Carlos Alberto Silva

A luta principal da noite começou frenética. Vitor não queria fazer feio diante do Tartarugão lotado e inflamado. Por isso foi para cima do adversário, que conseguiu conter o ímpeto do capixaba. Em determinado momento do round, Vitor sofreu um golpe duro que quase o derrubou, mas foi valente para se manter na luta e continuou indo para cima.

Rafael Cabeça tentou levar a luta para o chão, mas não foi bem-sucedido. Vitor Costa aplicou uma finalização guilhotina no adversário mineiro e encerrou o combate, para assim, conquistar o cinturão dos pesos-médios (até 84kg).