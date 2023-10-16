Futebol capixaba

Volante Klauber é mais um reforço do Rio Branco para 2024

Jogador de 30 anos atuava no futebol da Bulgária e é um dos 11 contratados pelo clube para a próxima temporada
Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 15:39

Klauber é volante e chega para reforçar o Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação
Continuando o processo de montagem do elenco para a próxima temporada, o Rio Branco segue empilhando reforços. Nesta segunda-feira (16), o Capa-Preta anunciou a contratação do volante Klauber, de 30 anos. O jogador estava atuando no futebol da Bulgária, onde defendeu o Spartak Pleven em 27 jogos neste ano, marcando 5 gols no período.
Ele se junta a outros dez atletas que já foram confirmados pelo Rio Branco para a disputa da temporada de 2024. São eles: goleiro Neguete, os zagueiros Gustavo Carbonieri e Pedro Botelho, o lateral Bruno Moura, o volante Ferrugem, os meias Bruno Cosendey e João Prado e os atacantes KiezaMatheus Costa e Rodrigo Carioca, além do treinador Rodrigo César, que foi contratado para comandar o elenco.

Por conta do vice-campeonato da Copa Espírito Santo em 2023, o Rio Branco vai representar o Espírito Santo na Copa Verde no próximo ano, além de disputar o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo. O objetivo da diretoria é o acesso para a Série D do Campeonato Brasileiro. 

