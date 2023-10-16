Volante Klauber é mais um reforço do Rio Branco para 2024

Continuando o processo de montagem do elenco para a próxima temporada, o Rio Branco segue empilhando reforços. Nesta segunda-feira (16), o Capa-Preta anunciou a contratação do volante Klauber, de 30 anos. O jogador estava atuando no futebol da Bulgária, onde defendeu o Spartak Pleven em 27 jogos neste ano, marcando 5 gols no período.
Ele se junta a outros dez atletas que já foram confirmados pelo Rio Branco para a disputa da temporada de 2024. São eles: goleiro Neguete, os zagueiros Gustavo Carbonieri e Pedro Botelho, o lateral Bruno Moura, o volante Ferrugem, os meias Bruno Cosendey e João Prado e os atacantes Kieza, Matheus Costa e Rodrigo Carioca, além do treinador Rodrigo César, que foi contratado para comandar o elenco.
Temporada 2024
Por conta do vice-campeonato da Copa Espírito Santo em 2023, o Rio Branco vai representar o Espírito Santo na Copa Verde no próximo ano, além de disputar o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo. O objetivo da diretoria é o acesso para a Série D do Campeonato Brasileiro.