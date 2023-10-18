Sávio sobre SAF da Desportiva: "oportunidade de mudar a história"

Sávio esteve no Bom dia Espírito Santo para falar sobre projetos com a Desportiva Ferroviária Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (18), onde comentou sobre os próximos passos da SAF da equipe grená, anunciou o ‘Gol Azul’, jogo beneficente em prol de pessoas autistas e falou sobre o lançamento do livro que conta sobre sua trajetória profissional. Cria de Jardim América com a camisa da Desportiva Ferroviária e com passagens por equipes como Flamengo e Real Madrid, o ex-jogador Sávio esteve no Bom Dia Espírito Santo, da, na manhã desta quarta-feira (18), onde comentou sobre os próximos passos da SAF da equipe grená, anunciou o ‘Gol Azul’, jogo beneficente em prol de pessoas autistas e falou sobre o lançamento do livro que conta sobre sua trajetória profissional.

Em estágio avançado, a SAF da equipe capixaba deve ser concretizada até o fim de outubro, com negociações entre Sávio, a Desportiva e a Meden Consultoria. Mesmo com a negociação nos holofotes, Sávio mantém a discrição ao falar sobre o projeto, mas afirma que tudo é ajustado para o melhor resultado em prol da equipe de Cariacica.

“A SAF traz a oportunidade de mudar um pouco a história do futebol brasileiro, e de [sanar] os problemas que existem no futebol há algumas décadas. Nesse projeto da SAF da Desportiva Ferroviária podemos trazer várias possibilidades em um projeto realmente sério e profissional”, iniciou o ex-jogador.

Sávio explicou que tudo o que envolve o projeto da SAF Grená é pautado em exemplos profissionais de gestão. “Sou criterioso em tudo o que entro, é um projeto importante e estamos trabalhando. Estamos com uma série de reuniões, mas não podemos adiantar ainda [mais detalhes]”, pontuou.

Exemplo de sucesso

Hoje a Desportiva está na Série A do futebol capixaba e projeta a participação na Copa Espírito Santo 2024. Com o projeto da SAF, o esperado é que a equipe volte a brigar por espaço em competições ao nível nacional.

“A SAF traz a possibilidade de reerguer o futebol de um clube. [...] Existem várias SAF’s ao redor do mundo, mas o mais importante é o que você traz dentro da sua gestão. Um exemplo é o Fortaleza, que não é SAF, mas faz uma gestão muito profissional. Recentemente conversei com o presidente do clube, que se prontificou a me receber em Fortaleza para conversamos sobre o processo do clube nos últimos dez anos”, explicou Sávio.

O exemplo citado por Sávio faz jus aos resultados de sucesso da equipe nordestina nas últimas temporadas. Há dez anos, o clube estava na Série C do Campeonato Brasileiro e lutou para conquistar o acesso à segunda divisão em 2018.

Já nos cinco anos seguintes conquistou espaço nas principais competições do país, e hoje está na final da Copa Sul-Americana e ocupa o 6º lugar do Brasileirão 2023.

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