Reforço de peso

Vitória anuncia zagueiro Cléber Reis, ex-Corinthians, Santos e Hamburgo

O atleta de 32 anos estava no União Suzano, da terceira divisão paulista, e chega para reforçar o Alvianil com sua experiência nacional e internacional
Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 14:38

Cléber Reis é mais um reforço do Vitória para a temporada de 2024 Crédito: @vitoriafutebolclube/Divulgação
O Vitória anunciou na manhã desta quarta-feira (25) um reforço de peso para a disputa da temporada de 2024 do futebol capixaba. Trata-se do experiente zagueiro Cléber Reis, de 32 anos. O atleta acumula passagens por grandes equipes do futebol brasileiro, como Corinthians, Santos e Coritiba, além de ter atuado fora do país, no Hamburgo, da Alemanha.
Em 2023, atuou pela equipe do União Suzano, da terceira divisão do Campeonato Paulista, onde disputou 19 partidas e marcou um gol. Além dele, o clube anunciou as contrações do zagueiro Josué Paródia, que veio do Monsoon de Porto Alegre, e do atacante Dodô, ex-Nova Venécia e que estava atuando na Portuguesa-RJ, onde disputou a Série D do Campeonato Brasileiro.
Eles se juntam aos goleiros Allan Camilatto e André, o lateral Foguete, o zagueiro Victor Vellaske, os volantes Alysson Caucaia e Carlinhos, os meias Maicon Assis e João Paulo e o atacante Marco Antônio como reforços do Vitória para a próxima temporada. Uma nova comissão técnica foi formada, com o treinador Cássio Barros, o auxiliar técnico Daniel Barboza, o gerente de futebol Lucian Barros, o preparador físico Whadson Santiago, o fisioterapeuta Ricardo Siepierski e o preparador de goleiros Erasmo Serafim.

Veja Também

Menina de 13 anos é primeira a participar de jogo com meninos no ES

Rio Branco fecha temporada com superávit pelo segundo ano consecutivo

Sávio sobre SAF da Desportiva: "oportunidade de mudar a história"

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

