Vitória anuncia zagueiro Cléber Reis, ex-Corinthians, Santos e Hamburgo

O Vitória anunciou na manhã desta quarta-feira (25) um reforço de peso para a disputa da temporada de 2024 do futebol capixaba. Trata-se do experiente zagueiro Cléber Reis, de 32 anos. O atleta acumula passagens por grandes equipes do futebol brasileiro, como Corinthians, Santos e Coritiba, além de ter atuado fora do país, no Hamburgo, da Alemanha.
Em 2023, atuou pela equipe do União Suzano, da terceira divisão do Campeonato Paulista, onde disputou 19 partidas e marcou um gol. Além dele, o clube anunciou as contrações do zagueiro Josué Paródia, que veio do Monsoon de Porto Alegre, e do atacante Dodô, ex-Nova Venécia e que estava atuando na Portuguesa-RJ, onde disputou a Série D do Campeonato Brasileiro.
Eles se juntam aos goleiros Allan Camilatto e André, o lateral Foguete, o zagueiro Victor Vellaske, os volantes Alysson Caucaia e Carlinhos, os meias Maicon Assis e João Paulo e o atacante Marco Antônio como reforços do Vitória para a próxima temporada. Uma nova comissão técnica foi formada, com o treinador Cássio Barros, o auxiliar técnico Daniel Barboza, o gerente de futebol Lucian Barros, o preparador físico Whadson Santiago, o fisioterapeuta Ricardo Siepierski e o preparador de goleiros Erasmo Serafim.