Suspeitos são presos após furtarem fios de cobre em estádio de futebol em Vitória

Três homens suspeitos de furtarem fios de cobre no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira, foram presos na madrugada desta quarta-feira (25), em Vitória. Eles foram abordados pela polícia e flagrados com fios de energia, facas, chave philips e alicate, que foram usados para furtar o material.

O vigia do local avistou o crime acontecendo através das câmeras de segurança e logo acionou a polícia. Segundo o Boletim de Ocorrência, os suspeitos foram abordados por volta das 3h10 e portavam mochilas, onde carregavam os materiais furtados do clube. A abordagem foi realizada próxima a um supermercado da região, na Av. Jair Etienne Dessaune.

Suspeito furtando fios de cobre das instalações do Salvador Costa, estádio do Vitória Crédito: Reprodução

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que afirmou que os suspeitos de 40, 24 e 29 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Furtos causam prejuízo de R$100 mil

Postes de iluminação são essenciais para a realização de jogos a noite no Salvador Costa Crédito: Délio Pereira

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com José Augusto Mattos, presidente eleito para o próximo triênio no Vitória, que relatou insatisfação com a situação. "Estamos passando por diversos furtos já faz um tempo. Estão pulando o muro do estádio e furtando fios de eletricidade. Já foi a quinta vez este ano, e só nesse mês foram duas ocorrências", contou.

Ainda segundo ele, o clube sofreu um enorme prejuízo por conta dos furtos que vem sendo realizados.

"Desde a primeira vez até hoje, o clube já gastou mais de R$ 100 mil, incluindo as substituições dos fios e as medidas de segurança que implementamos para tentar evitar esse tipo de situação" José Augusto Mattos - Presidente eleito do Vitória

O futuro presidente do clube ainda afirmou que o Vitória vai adotar mais medidas para conter os furtos. "Tudo que nós poderíamos ter feito para evitar, nós fizemos. Colocamos vigia, concertina nos muros, câmeras de segurança e alarmes. Vamos pensar no que podemos fazer para melhorar a segurança do estádio", garantiu.