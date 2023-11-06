Arbitral mantém formato atual de disputa do Campeonato Capixaba

Campeonato Capixaba 2024: Times votam pela manutenção do formato de disputa Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Campeonato Capixaba 2024 terá a mesma fórmula de disputa dos últimos anos. Na tarde desta segunda-feira foi realizado o segundo arbitral e, por maioria dos votos, os clubes decidiram não mudar o formato da competição.

No primeiro encontro, a Federação de Futebol (FES) e os times estudaram cinco fórmulas foram apresentadas para apreciação dos 10 times. No encontro desta segunda, três dividiram os votos dos participantes.

Jaguaré, Rio Branco VN, Serra, Real Noroeste e Vitória-ES votaram pela manutenção do atual formato. Desde o Estadual de 2019, os 10 times se enfrentam em turno único. Os oito melhores avançam para as quartas de final e os dois piores são rebaixados. Das quartas em diante, a competição é em eliminatórias de mata-mata até a definição do campeão.

Votos vencidos

Outras duas propostas receberam votos no arbitral desta segunda-feira. Rio Branco-ES, Desportiva Ferroviária e Porto Vitória votaram pela fórmula de disputa com os 10 times se enfrentando em turno único. Os dois piores colocados, após nove rodadas, são rebaixados. Os oito classificados são divididos em dois grupos e se enfrentam em turno e returno. Os primeiros, de cada chave, decidem o título em final com jogo único.

Outro formato que teve voto vencido foi o escolhido por Estrela do Norte e Nova Venécia. Neste, na primeira fase, os 10 times divididos em dois grupos, com turno e returno. O último colocado, de cada chave, será rebaixado. Os dois melhores, dos dois grupos, fazem um quadrangular. Ao final das seis rodadas, o melhor classificado é declarado campeão.

O Campeonato Capixaba 2024