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Rumo ao Capixabão

Jaguaré quer manter base do elenco do acesso para a disputa da Série A

Apesar de contar com muitos jogadores emprestados e alguns que têm pré-contrato com outros clubes, diretoria quer manter a espinha dorsal do time campeão da Série B
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

29 out 2023 às 13:21

Publicado em 29 de Outubro de 2023 às 13:21

Partida final do Capixabão Série B entre Jaguaré (2) x (0) Rio Branco de Venda Nova no estádio Kléber Andrade
Jogadores do Jaguaré erguem a taça após a conquista do título da Série B do Capixabão Crédito: Vitor Jubini
O Jaguaré está de volta à elite do futebol capixaba. Após 13 anos, o clube do Norte voltará a disputar a Série A do Campeonato Capixaba. E para coroar a campanha do acesso, a equipe conquistou o título da Série B no sábado (28), ao vencer o Rio Branco-VN por 2 a 0 no Kleber Andrade, em Cariacica.
A campanha foi invicta e avassaladora. Foram 10 jogos, com 9 vitórias, 1 empate e apenas 1 gol sofrido em toda a competição. Com isso, a torcida ganha confiança e cria grande expectativa para o retorno do Jaguaré à Série A depois de tanto tempo.
Presidente do clube, Wagner Backe revelou os planos para a montagem do elenco para a disputa da primeira divisão. "Agora vai ser uma semana de conversa. Vamos tentar manter uma base. Sabemos que alguns jogadores já têm um pré-contrato com outras equipes. Outros, que vieram por empréstimo, vão retornar para os seus clubes de origem. Então, vamos sentar com a diretoria, com as demais pessoas que estão nos ajudando, para tentar montar um time forte para o ano que vem", destaca.
Sobre a campanha na Série B, o presidente do Jaguaré exaltou o bom planejamento feito na busca pelo título. "A gente sempre quis ter um planejamento com o pé no chão. Tentar chegar no final do campeonato com as contas saneadas, com as coisas bem distribuídas, falar sempre a verdade aos jogadores e cumprir, né. Não deixamos de cumprir com nada. Encerramos com chave de ouro. O pessoal sempre falava em acesso, mas eu queria o título, que engrandece a cidade. Uma cidade que respira e é apaixonada pelo futebol", exalta.

Novamente decisivo

Jaguaré vence o Rio Branco-VN e é campeão do Campeonato Capixaba Série B
Carlinhos marcou um dos gols do Jaguaré na final Crédito: Vitor Jubini
A final da Série B em 2023 foi especial para um personagem: Carlinhos. O volante, que pertence ao Vitória e está emprestado ao Jaguaré, marcou um gol e conquistou o título pelo segundo ano consecutivo. Ano passado, ele havia sido campeão pelo Atlético Itapemirim, também marcando gol na decisão.
"A gente trabalha muito para poder desfrutar desses momentos. Tenho sido muito abençoado. O ano passado e este ano têm sido de ascensão. Espero manter esse nível de atuação e trabalhar mais para aparecer nesses momentos, que é onde se separa os homens dos meninos (risos)", afirma Carlinhos.

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