Jaguaré quer manter base do elenco do acesso para a disputa da Série A

Jogadores do Jaguaré erguem a taça após a conquista do título da Série B do Capixabão Crédito: Vitor Jubini

A campanha foi invicta e avassaladora. Foram 10 jogos, com 9 vitórias, 1 empate e apenas 1 gol sofrido em toda a competição. Com isso, a torcida ganha confiança e cria grande expectativa para o retorno do Jaguaré à Série A depois de tanto tempo.

Presidente do clube, Wagner Backe revelou os planos para a montagem do elenco para a disputa da primeira divisão. "Agora vai ser uma semana de conversa. Vamos tentar manter uma base. Sabemos que alguns jogadores já têm um pré-contrato com outras equipes. Outros, que vieram por empréstimo, vão retornar para os seus clubes de origem. Então, vamos sentar com a diretoria, com as demais pessoas que estão nos ajudando, para tentar montar um time forte para o ano que vem", destaca.

Sobre a campanha na Série B, o presidente do Jaguaré exaltou o bom planejamento feito na busca pelo título. "A gente sempre quis ter um planejamento com o pé no chão. Tentar chegar no final do campeonato com as contas saneadas, com as coisas bem distribuídas, falar sempre a verdade aos jogadores e cumprir, né. Não deixamos de cumprir com nada. Encerramos com chave de ouro. O pessoal sempre falava em acesso, mas eu queria o título, que engrandece a cidade. Uma cidade que respira e é apaixonada pelo futebol", exalta.

Novamente decisivo

Carlinhos marcou um dos gols do Jaguaré na final Crédito: Vitor Jubini

A final da Série B em 2023 foi especial para um personagem: Carlinhos. O volante, que pertence ao Vitória e está emprestado ao Jaguaré, marcou um gol e conquistou o título pelo segundo ano consecutivo. Ano passado, ele havia sido campeão pelo Atlético Itapemirim, também marcando gol na decisão.