Jaguaré vence o Rio Branco-VN e é campeão da Série B do Capixabão

Jogadores do Jaguaré comemoram gol sobre o Rio Branco-VN na final da Série B Crédito: Vitor Jubini

É campeão! O Jaguaré venceu o Rio Branco-VN por 2 a 0 e conquistou o título do Campeonato Capixaba Série B. A partida, que aconteceu na tarde deste sábado (28), no Kleber Andrade, Cariacica, foi resolvida ainda no primeiro tempo, com os gols de Carlinhos e Rael. No segundo tempo os visitantes ainda esboçaram uma reação, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Por serem finalistas, as duas equipes já garantiram o tão sonhado acesso para o Campeonato Capixaba Série A, em 2024. A equipe do Norte do Estado volta a disputar a primeira divisão após 13 anos. Já o Brancão Polenteiro também retorna à elite, após ter ficado apenas um ano na segunda divisão, pois foi rebaixado em 2022.

O jogo

A partida começou bastante equilibrada, com as duas equipes buscando abrir o placar da decisão. O cenário se manteve assim até os 20 minutos, quando Marcudinho recebeu a bola na lateral direita da área e cruzou com desvio para Carlinhos, que marcou o primeiro do Jaguaré. Com isso, o Rio Branco-VN se expôs e deu espaços no contra-ataque. E foi assim que a equipe do Norte ampliou. João Paulo recebeu livre na entrada da área e rolou para Rael, que chutou cruzado e marcou o segundo gol do jogo.

No segundo tempo, a equipe visitante parecia disposta a reverter o placar desfavorável, obrigando o goleiro Paulo Henrique, que até então não havia trabalhado, a fazer boas defesas, principalmente nas bolas paradas. Contudo, o time não teve força suficiente para furar o bloqueio do Jaguaré e nada pode fazer para evitar a derrota.

Ficha do jogo

Jaguaré 2 x 0 Rio Branco-VN

Local: Kleber Andrade, Cariacica

Kleber Andrade, Cariacica Gols: Carlinhos, aos 20 minutos do primeiro tempo, e Rael, aos 38 minutos do primeiro tempo

Carlinhos, aos 20 minutos do primeiro tempo, e Rael, aos 38 minutos do primeiro tempo Jaguaré : Paulo Henrique; Cássio, Rafhael Silva, Caio Lino, Dodô; Jonata Pé de Pato, Carlinhos, Carlos Vitor, João Paulo; Marcudinho, Rael. Técnico: Vevé.

: Paulo Henrique; Cássio, Rafhael Silva, Caio Lino, Dodô; Jonata Pé de Pato, Carlinhos, Carlos Vitor, João Paulo; Marcudinho, Rael. Técnico: Vevé. Rio Branco-VN: Pedro Zanette; Douglas, Neguete, Kennersson, Neto; Iure, Renzo, Tonoli, Canário; Pepeu, Luiz Felipe. Técnico: Antônio Carlos Roy.