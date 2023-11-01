Criminosos são novamente detidos por furto de fios elétricos no Salvador Costa

Criminosos são detidos por furto de fios de cobre do estádio do Vitória-ES Crédito: Vitória FC

Pela segunda vez, em duas semanas , Vitória-ES contabilizou prejuízos em decorrência de furto de cabos de energia, do Salvador Costa. Na madrugada desta terça-feira, uma mulher e um homem foram detidos pela Polícia Militar, invadindo a área do estádio.

Com os envolvidos foram apreendidas duas facas e uma serra para cortar fios. Essa é a segunda prisão efetuada pela polícia, pelo mesmo crime, em duas semanas no Salvador Costa. No último dia 25 de outubro, três homens foram detidos.

Nesta terça-feira, os criminosos foram flagrados por um diretor do Vitória, que estava no estádio e pediu para não ser identificado. No momento do flagrante, uma ronda da Polícia Militar passava em frente ao Salvador Costa e efetuou a prisão das duas pessoas.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os detidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória, autuados em flagrante por tentativa de furto qualificada e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

Quase R$ 100 mil em projuízos

Em 2023, o Vitória Futebol Clube vem sendo vítima de furto de fios elétricos. Segundo o presidente eleito Guto Mattos, somente no mês de outubro, foram pelo menos seis invasões à área do Salvador Costa, que fica localizado em Bento Ferreira, na Capital. O futuro gestor do Alvianil revelou que, somente este ano, o clube contabiliza quase R$ 100 mil de prejuízos, em decorrência destes crimes.

"O Vitória vem passando por diversos furtos em 2023. Foram mais de 10 ocorrências de furto de cabo de cobre, de energia elétrica. Só nesse mês nós tivemos umas seis invasões tentativas. Durante o ano nós tivemos cabo de energia, de cobre, duas vezes os cabos da bomba que faz a nossa irrigação do campo. É uma situação que está muito complicada para a gente. Estamos tomando prejuízo que somam aproximadamente quase 100 mil reais", lamentou Guto, em entrevista ao ge.globo

Na tentativa de conter as invasões ao estádio Salvador Costa, o Vitória tem feito investimentos em segurança. O presidente eleito do Alvianil afirmou que o clube recentemente contratou um vigilante.

"O que a gente fez em termos de segurança foi colocar umas concertinas (arame farpado), colocamos alarme, sensor de presença e câmeras. Agora, nos últimos dias, também contratamos um vigia. Mas, mesmo assim, a gente está sofrendo esse tipo de invasão e furtos. Estamos estudando algumas outras alternativas que poderemos implementar", finalizou.