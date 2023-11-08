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Futebol Capixaba

Visando a Série D de 2024, Serra anuncia Erich Bomfim como novo técnico

Com extensa história no futebol capixaba, Erich acumula passagens por equipes como Rio Branco, Vitória, Desportiva, São Mateus e Porto Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2023 às 12:44

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 12:44

Erich Bomfim, novo treinador do Serra
Erich Bomfim, novo treinador do Serra Crédito: Divulgação / Serra
Atual campeão da Copa Espírito Santo e com vaga garantida na Série D de 2024, o Serra agora conta com um novo treinador: Erich Bomfim.

Com extensa história no futebol capixaba, Erich acumula passagens por equipes como Rio Branco, Vitória, Desportiva, São Mateus e Porto Vitória, onde conquistou 14 vitórias em 23 partidas disputadas entre 2022 e 2023.
De acordo com o anúncio feito pelo Tricolor Serrano na manhã desta quarta-feira (8), o treinador chega ao clube juntamente com o auxiliar técnico Bruno Caetano.
Confiantes após uma das conquistas mais importantes de sua história, os torcedores aprovaram a chegada do novo comandante, que substitui Rodrigo César à beira do gramado. “Melhor técnico do futebol capixaba. Parabéns pela excelente contratação”, escreveu um torcedor. “Conheço muito o trabalho deste excelente profissional”, pontuou outro tricolor.

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