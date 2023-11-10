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Futebol capixaba

Reforço do Rio Branco, Edinho revela proposta do Serra antes do acerto

Atacante de 41 anos foi procurado pela Cobra-Coral para reforçar o elenco que vai disputar o Campeonato Brasileiro Série D em 2024
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2023 às 16:57

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 16:57

Edinho, meia do Rio Branco
Edinho, meia do Rio Branco Crédito: Vitor Recla
O Rio Branco anunciou a contratação do atacante Edinho, ex-jogador do Porto Vitória, o artilheiro do ano capixaba em 2023. De volta ao clube depois de atuar pelo Capa-Preta em 2021, o centroavante busca reposicionar o Brancão no cenário nacional e voltar a levantar taça.
Aos 41 anos e em boa fase, Edinho está empenhado em ajudar a resolver o jejum do maior campeão estadual, que não conquista o título desde 20215. O experiente jogador também cita o desafio de reposicionar o clube na Série D, como uma das motivações que o fizeram acertar com o Capa-Preta.
"Aceitei jogar no Rio Branco devido ao desafio de voltar a uma grande instituição. O objetivo maior é ser campeão e levar o clube às competições nacionais novamente", disse o novo reforço ao ge.globo.
No fim do segundo semestre de competições capixabas, o Rio Branco surpreendeu ao chegar à final da Copa Espírito Santo. Na final, uma dura derrota afastou o sonho de disputar um torneio nacional em 2024. O Serra, campeão em cima do Brancão, chegou a oferecer uma proposta para Edinho disputar a Série D pelo Cobra-Coral, mas o centroavante acabou escolhendo o alvinegro.
"O Serra também me procurou, mas preferi o Rio Branco por conta dos objetivos do clube e também devido ao tamanho dessa grande instituição", concluiu o atacante.

Rio Branco em 2024

O Rio Branco voltará aos gramados apenas no próximo ano. Com o vice na Copa ES, o clube irá disputar simultaneamente a Copa Verde e o Campeonato Capixaba no início de 2024. No segundo semestre, a Copa ES segue no calendário alvinegro.

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