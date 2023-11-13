Vitória contrata Abuda e Wilian Simões para a próxima temporada

Mais dois reforços experientes desembarcaram no Salvador Costa, para a temporada 2024. Nos últimos dias, o Vitória anunciou, em suas redes sociais, os acertos com o lateral Wilian Simões e com o volante Abuda.
Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, o ala-esquerdo Wilian retorna ao Alvianil após 12 anos. Na última década, o jogador de 35 anos passou por diversas equipes tradicionais como Criciúma, Comercial-SP, Sampaio Corrêa, Fortaleza, Paysandu, Cuiabá, Maringá, Náutico e Cascavel. Antes do acerto com o Vitória, Wilian Simões disputou a Série D do Brasileirão 2023 pelo São Joseense, de Santa Catarina.
O paraense Abuda tem 34 anos e, assim como Wilian, atuou em equipes de renome nacional como Vasco, Chapecoense, Ponte Preta, Atlético-GO, Figueirense e Sampaio Corrêa. O jogador também teve experiência internacional no Gaziantepspor, da Tuquria, e no Al-Mojzel, da Arábia Saudita. Revelado na base do Paysandu, o volante neste ano de 2023 defendeu o Operário-MS, na Série D.
Com as chegadas de Wilian Simões e Abuda, o Vitória chega a 12 reforços para 2024. Além do técnico Cássio Barros, o Alvianil contratou os zagueiros Cléber Reis, Josué e Victor Vellaske; o lateral Wellington Foguete, os meias Dodô Martins e Maicon Assis, o goleiro André Junio, os volantes Alysson Caucaia e Carlinhos e o atacante Marco Antônio. O clube ainda acertou as renovações do meia João Paulo, do lateral Gabriel Fernandes e goleiro Allan Camilatto.
Vitória na temporada 2024
O Vitória volta a campo apenas no ano que vem para a disputa do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo. Em 2024, o clube busca retornar às competições nacionais de 2025.