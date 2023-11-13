Desportiva acerta venda de 90% da SAF por R$ 116 milhões

Desportiva aprova novo estatuto para virar SAF Crédito: Vitor Nicchio/ge

A Desportiva Ferroviária aceitou a proposta não-vinculante feita por investidores da SAF, avaliada em R$ 116 milhões. Após acordo, fechado na manhã desta segunda-feira, a diretoria grená corre para estruturar e formalizar a proposta vinculante e logo finalizar a diligência.

A oferta milionária, aceita pela diretoria da Locomotiva Grená, foi enviada por Sávio e investidores, entre eles a Meden, que buscam a compra da Sociedade Anônima do Futebol. Visando a agilização do processo, até quarta-feira, quatro gestores chegam ao Espírito Santo para darem início, de maneira presencial, o processo vivido no clube. O próximo passo é a formalização da proposta vinculante e, por fim, a finalização da diligência.

Entenda a diferença entre proposta vinculante e não-vinculante

A proposta não-vinculante, aceita hoje, significa que o contrato apenas revela intenção de negociação entre as partes, porém sem a obrigação de um acordo. Entretanto, a proposta vinculante, que já está sendo preparada, firma um compromisso para fusão e aquisição, adicionando as condições estabelecidas pelo comprador. Para a tranquilidade do torcedor grená, é muito comum que os valores da proposta anterior sejam os mesmos da final.

- A proposta não-vinculante que preparamos, já aceita, é praticamente a proposta vinculante. Então, nós já estamos super confiantes que o processo vai avançar rapidamente, visto que a proposta vinculante já está sendo estruturada - disse Gabriel Venturim, gestor da Meden, uma das futuras investidoras da Tiva, ao ge.globo

A Desportiva Ferroviária corre contra o tempo para apressar a SAF grená e ter mais tranquilidade durante o ano, visando iniciar os projetos arquitetados pelos investidores.

Próximos passos da Desportiva SAF:

Passo 1: Aceitação da proposta não-vinculante (já aceita)



Passo 2: Formalização da proposta vinculante



Passo 3: Finalização da Diligência



Passo 4: Assembleia geral de sócios



Passo 5: Constituição da SAF



Passo 6: Assinatura dos contratos definitivos



Passo 7: Registro do novo CNPJ na FES e CBF

