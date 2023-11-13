Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais um passo

Desportiva acerta venda de 90% da SAF por R$ 116 milhões

A proposta não-vinculante feita pelo ex-jogador e ídolo do clube Sávio junto com investidores foi aprovada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2023 às 19:11

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 19:11

Desportiva aprova novo estatuto para virar SAF
Desportiva aprova novo estatuto para virar SAF Crédito: Vitor Nicchio/ge
A Desportiva Ferroviária aceitou a proposta não-vinculante feita por investidores da SAF, avaliada em R$ 116 milhões. Após acordo, fechado na manhã desta segunda-feira, a diretoria grená corre para estruturar e formalizar a proposta vinculante e logo finalizar a diligência.
A oferta milionária, aceita pela diretoria da Locomotiva Grená, foi enviada por Sávio e investidores, entre eles a Meden, que buscam a compra da Sociedade Anônima do Futebol. Visando a agilização do processo, até quarta-feira, quatro gestores chegam ao Espírito Santo para darem início, de maneira presencial, o processo vivido no clube. O próximo passo é a formalização da proposta vinculante e, por fim, a finalização da diligência.

Entenda a diferença entre proposta vinculante e não-vinculante

A proposta não-vinculante, aceita hoje, significa que o contrato apenas revela intenção de negociação entre as partes, porém sem a obrigação de um acordo. Entretanto, a proposta vinculante, que já está sendo preparada, firma um compromisso para fusão e aquisição, adicionando as condições estabelecidas pelo comprador. Para a tranquilidade do torcedor grená, é muito comum que os valores da proposta anterior sejam os mesmos da final.
- A proposta não-vinculante que preparamos, já aceita, é praticamente a proposta vinculante. Então, nós já estamos super confiantes que o processo vai avançar rapidamente, visto que a proposta vinculante já está sendo estruturada - disse Gabriel Venturim, gestor da Meden, uma das futuras investidoras da Tiva, ao ge.globo.
A Desportiva Ferroviária corre contra o tempo para apressar a SAF grená e ter mais tranquilidade durante o ano, visando iniciar os projetos arquitetados pelos investidores.

Próximos passos da Desportiva SAF:

  • Passo 1: Aceitação da proposta não-vinculante (já aceita)
  • Passo 2: Formalização da proposta vinculante
  • Passo 3: Finalização da Diligência
  • Passo 4: Assembleia geral de sócios
  • Passo 5: Constituição da SAF
  • Passo 6: Assinatura dos contratos definitivos
  • Passo 7: Registro do novo CNPJ na FES e CBF
Por Tiago Taam, do ge.globo.

Veja Também

Vitória contrata Abuda e Wilian Simões para a próxima temporada

Rio Branco acerta com o lateral Augusto Potiguar para a temporada 2024

Reforço do Rio Branco, Edinho revela proposta do Serra antes do acerto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito
Imagem de destaque
A francesa de 86 anos presa pelo ICE após se mudar para os EUA para se casar com paixão antiga
Imagem de destaque
Autoridades dos EUA divulgam foto de Alexandre Ramagem sob custódia do ICE

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados