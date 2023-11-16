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Zagueira do Porto Vitória é convocada para a Seleção Feminina Sub-15

Liz Valverde, de 13 anos, foi a primeira mulher a disputar uma competição oficial entre homens no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2023 às 16:56

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 16:56

Liz Valverde, zagueira do Porto Vitória
Liz Valverde, zagueira do Porto Vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Liz Valverde, zagueira do Porto Vitória, de 13 anos, foi convocada para um período de treinamentos pela Seleção Brasileira Feminina Sub-15, na Granja Comary. Na tarde desta quinta-feira, na sede da CBF, a técnica Simone Jatobá convocou 24 atletas, dentre elas, a primeira menina a jogar entre meninos em um torneio oficial do Espírito Santo.
A jovem promessa do Porto Vitória irá representar o clube e o futebol feminino capixaba entre os dias 27 de novembro e 5 de dezembro. A lista de convocadas de Simone Jatobá conta com oito novidades, incluindo Liz Valverde. A zagueira do Verdão da Capital viralizou após boa atuação contra a Desportiva Ferroviária, pela estreia do Campeonato Capixaba Sub-15, na vitória por 2 a 1.
Liz foi a primeira atleta da história do Porto Vitória a ser convocada para uma seleção.
"Fico muito feliz pela oportunidade e espero conseguir fazer o que eu sei, que é jogar bola", afirmou a adolescente, em entrevista ao Instagram do clube.

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