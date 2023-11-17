Sócios do Rio Branco constituem SAF e elegem conselheiros do projeto

Paulo Pachêco, presidente do Rio Branco Crédito: Divulgação

Os sócios do Rio Branco aprovaram, nesta quinta-feira (16), em Assembleia Geral Extraordinária, a constituição oficial da empresa Rio Branco Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que vai gerir o futebol capa-preta nos próximos dez anos. Na ocasião, os associados também elegeram Conselho Fiscal, Conselho de Administração e CEO.

A constituição da empresa e a eleição dos conselhos é mais um passo no processo de concretização deste novo modelo de gestão. Em assembleias anteriores, os sócios aprovaram a adequação do estatuto do clube à lei da SAF e a venda de 90% da empresa para a T2R Sports Ltda. O contrato definitivo deve ser assinado nas próximas semanas.

Distribuição do valor

A T2R Sports Ltda apresentou proposta para investir, no mínimo, R$ 50 milhões em dez anos, dos quais R$ 10 milhões serão destinados à infraestrutura do clube, incluindo a construção de um centro de treinamento. Também é prevista a quitação total do passivo da instituição.

Para compor o Conselho de Administração do Rio Branco SAF foram indicados os associados Marcos Tadeu Gumiero, Arildo Emiliano Sabadini e Paulo Cesar da Silva Pachêco. Para compor o Conselho Fiscal foram indicados Cassiano Laranja Pereira, Jonathan da Silva Nogueira e Bruno Mian Carlos Lima. Já para ocupar o cargo de CEO foi indicado Paulo Cesar da Silva Pachêco. Todos são do quadro associativo da instituição.

Próximos passos

A partir de agora, iniciam-se os trâmites para aprovação da due diligence, assinatura de contrato para a transferência de 90% das ações da empresa Rio Branco SAF para a T2R Sports e a última Assembleia Geral de Sócios para destituir conselheiros e instituir conselheiros definitivos do Rio Branco SAF (membros da T2R Sports)

Como fica o Rio Branco?

Após o contrato ser assinado, a T2R Sports passa a ser acionista majoritária da SAF do Rio Branco, fazendo a gestão do futebol e investimentos necessários para que a estrutura do clube e o futebol capa-preta deem um salto de qualidade. A SAF também possibilitará mais oportunidades de crescimento no mercado financeiro, atraindo mais investidores.