Reforma da "nova casa" do Real Noroeste recebe ordem de serviço

Estádio Joaquim Alves de Souza antes da reforma Crédito: Reginaldo Monteiro

O Real Noroeste terá mais uma casa em 2024. O atual tricampeão do Campeonato Capixaba irá jogar na cidade de Barra do São Francisco. Na tarde desta quinta-feira, o prefeito Enivaldo dos Anjos assinou ordem de serviço para reforma do estádio Joaquim Alves de Souza. As obras terão início no dia 20 de novembro, com previsão de término para 10 de janeiro.

O estádio deve voltar a receber os torcedores do clube, que pediam ao presidente Fláris, natural de Barra de São Francisco, jogos na cidade vizinha a Águia Branca, onde reside boa parte dos simpatizantes do Real. Há época, o dono do Real afirmou que 80% dos torcedores residiam na cidade francisquense. A diretoria já previa mudar de local desde a metade do ano. O Joaquim Alves de Souza tem capacidade para 5000 torcedores, mas esse número pode sofrer mudanças, após avaliação do Corpo de Bombeiros.

"Fizemos essas duas reuniões anteriormente e esta é a terceira com a diretoria do Real Noroeste, para discutirmos a transferência dos jogos oficiais do Real para Barra de São Francisco. As conversas evoluíram para a cessão do estádio para os jogos do clube. A prefeitura vai providenciar as melhorias necessárias preparando a área esportiva para o Campeonato Estadual. Esperamos todos os desportistas apoiando o Real em nossa cidade", disse o prefeito da cidade, em entrevista à Gazeta do Norte.

Para receber a torcida merengue, o Real Noroeste vai precisar esperar a reforma, que terá valor total de R$ 414.582,11, dos cofres da Prefeitura de Barra de São Francisco. Dentre as mudanças, se destacam as substituições das instalações elétricas e também maior acessibilidade de rampas, instalação de guarda corpo, troca de esquadrias, pintura completa do estádio e reforço estrutural.

O Real Noroeste na temporada 2024

Tricampeão capixaba, o Real Noroeste terá novamente o calendário cheio na temporada 2024. Nos primeiros quatro meses do ano, o time disputa o Campeonato Capixaba, a Copa do Brasil e a Copa Verde. A partir de maio, o Real vai outra vez tentar o acesso na Série D do Brasileirão. Caso, faça a opção, o clube ainda pode lutar pelo penta da Copa Espírito Santo, que deve realizada logo após o fim do Estadual.