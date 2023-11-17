Empresa que prestou consultoria para a Desportiva vira investidora da SAF

À direita, diretores da Meden marcam presença em coletiva para anúncio da SAF da Desportiva Crédito: Tiago Taam/Desportiva Ferroviária

Antiga consultora no processo da Desportiva Ferroviária SAF, a Meden foi uma das investidoras ativas na proposta não-vinculante pela compra da Sociedade Anônima do Futebol, avaliada em R$ 116 milhões, aceita pela diretoria grená. Juntamente à empresa, o ex-atleta Sávio e um outro grupo de investimento também estão envolvidos.

A Meden havia sido contratada pela Desportiva Ferroviária, em fevereiro, para ser a consultora da SAF grená, mas foi além. Há quatro meses, em acordo costurado a partir de uma nova influência da empresa com a diretoria da Tiva, se transformou também em uma das investidoras para adquirir o futebol do clube.

"A conversa foi um processo natural. Há cerca de quatro meses, desde quando começamos a conversar com o Sávio, nos tornamos investidores", disse Gabriel Venturim ao ge.globo

Segundo o gestor da empresa, o processo de mudança para se tornar investidor da SAF foi de iniciativa da própria Desportiva. Na época, ainda no início do processo, o trabalho da Meden agradou. Posteriormente, diretores do clube ofereceram o novo cargo para a empresa na transformação da SAF. Após conversas internas da corporação, que rechaçavam qualquer conflito de interesse, a devolutiva foi positiva e a houve a mudança.

"Começamos a trabalhar como consultor e fizemos toda a elaboração do projeto estratégico, do planejamento desportivo e a modelagem financeira desse processo. Durante o caminho, a Desportiva gostou do nosso serviço e perguntou se nós gostaríamos de nos converter e nos tornarmos investidores, ou sermos, pelo menos, 'a ponta' que fosse catalisar e captar os investidores também como investidor. A partir daí, pensamos internamente e, como estava numa fase inicial da captação, vimos que não teria conflito de interesse", concluiu o gestor.

A Desportiva Ferroviária corre contra o tempo para apressar a SAF grená e ter mais tranquilidade durante o ano, visando iniciar os projetos arquitetados pelos investidores.