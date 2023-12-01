Rio Branco apresenta elenco para a temporada 2024

Elenco do Rio Branco se apresentou na manhã desta sexta-feira (1), no Aert, em Bairro de Fátima Crédito: Breno Coelho

Visando a disputa do Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo em 2024, o elenco do Rio Branco se apresentou na manhã desta sexta-feira (1) para dar início a pré-temporada. Os jogadores fizeram o primeiro treinamento no Aert, em Bairro de Fátima, Serra, onde o clube irá realizar a preparação para o próximo ano.

A reapresentação ocorreu em dois períodos. Na parte da manhã, foram realizados exames médicos e testes físicos no Centro de Performance do CT, além do primeiro contato em campo. Na tarde, o elenco atendeu a imprensa, conversou com a diretoria e finalizou com uma pequena atividade em campo.

Essa é a primeira temporada que o clube vai iniciar desde a transformação para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que prometeu trazer R$ 50 milhões em investimentos diluídos em 10 anos. Com o aumento do investimento, foram trazidos jogadores renomados no cenário nacional, como Bruno Cosendey (ex-Vasco), Ferrugem (ex-Corinthians e Figueirense), Maranhão (ex-Fluminense), e Kieza, que foi revelado pela Desportiva Ferroviária, principal rival do Rio Branco, e passou por clubes como São Paulo e Fluminense. Além deles, a diretoria decidiu trazer jogadores que vem tendo destaque no cenário estadual, como Edinho, Carlos Vitor, Matheus Costa e Neguete, eleito melhor jogador do Campeonato Capixaba em 2023.

Ao todo, são 24 atletas, sendo 20 contratações e 4 atletas que já estavam no grupo na disputa da Copa ES deste ano. Quem vai comandar o esquadrão será Rodrigo César, algoz recente do Capa-Preta. O jovem treinador conquistou as duas últimas edições da Copa Espírito Santo em cima do Rio Branco, por Vitória e Serra. Agora, do outro lado, Rodrigo celebra a oportunidade. "Alegria é grande de estar aqui, com um elenco farto e uma nova gestão. Agora é trabalhar, tenho sido um calo no pé do Rio Branco, mas agora aqui vamos buscar fazer um grande trabalho, se empenhar no dia a dia para a gente conquistar esse título tão sonhado pelo torcedor", afirma.

A estreia da equipe no Campeonato Capixaba está prevista para o dia 20 de janeiro de 2024, quando o Alvinegro sai para enfrentar o Porto Vitória. O planejamento da comissão técnica é realizar quatro ou cinco amistosos durante a pré-temporada. Elenco terá três dias de folga no natal e três no ano novo. Depois, os jogadores se reapresentam para retomar a preparação visando a estreia no Estadual.

Elenco do Rio Branco para 2024