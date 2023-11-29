Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vai ficar

Rio Branco acerta renovação do zagueiro Igor Caldeira

Defensor de 27 anos foi finalista das edições de 2022 e 2023 da Copa Espírito Santo e vai compor o elenco Capa-Preta na próxima temporada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2023 às 14:47

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 14:47

Igor Caldeira foi eleito o melhor zagueiro da Copa Espírito Santo 2022
Igor Caldeira foi eleito o melhor zagueiro da Copa Espírito Santo 2022 Crédito: Rio Branco/Divulgação
Nem só de contratações vive o Rio Branco. O clube também vem renovando com algumas peças que foram destaque nas últimas competições disputadas. Na tarde desta quarta-feira (29), o Capa-Preta anunciou a renovação do zagueiro Igor Caldeira, que foi finalista das edições de 2022 e 2023 da Copa Espírito Santo.
 Em 2022, Igor foi eleito o melhor zagueiro da competição. Após o destaque, saiu do clube e retornou apenas em 2023, para disputar novamente a Copa ES, onde novamente foi importante na campanha até a decisão. Além de Caldeira, também renovaram contrato o goleiro Pedro Henrique, o zagueiro Gustavo Carbonieri e o meia João Prado.
Igor Caldeira é o décimo oitavo atleta confirmado no elenco capa-preta para a temporada 2024. O clube já confirmou, até o momento, os goleiros Neguete e Pedro Henrique, os zagueiros Gustavo Carbonieri, Pedro Botelho e Igor Caldeira, os laterais Augusto PotiguarJoão Paulo e Bruno Moura, os volantes Ferrugem, Klauber e Jonata, os meias Bruno Cosendey, João Prado e Edinho, e os atacantes KiezaMatheus Costa, Maranhão e Rodrigo Carioca.
O elenco do Rio Branco se reapresenta nesta sexta-feira (1) para dar início à pré-temporada visando o Capixabão, Copa Verde e Copa ES. A estreia do Brancão no Estadual é no dia 20 de janeiro, fora de casa, contra o Porto Vitória.

Veja Também

Desportiva anuncia meio-campista Patrick Souza, ex-Figueirense

Desportiva anuncia a contratação do meia Willyan Sotto

Goleiro capixaba completa um ano no Sub-20 do Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados