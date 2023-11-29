Rio Branco acerta renovação do zagueiro Igor Caldeira

Igor Caldeira foi eleito o melhor zagueiro da Copa Espírito Santo 2022 Crédito: Rio Branco/Divulgação

Nem só de contratações vive o Rio Branco. O clube também vem renovando com algumas peças que foram destaque nas últimas competições disputadas. Na tarde desta quarta-feira (29), o Capa-Preta anunciou a renovação do zagueiro Igor Caldeira, que foi finalista das edições de 2022 e 2023 da Copa Espírito Santo.

Em 2022, Igor foi eleito o melhor zagueiro da competição. Após o destaque, saiu do clube e retornou apenas em 2023, para disputar novamente a Copa ES, onde novamente foi importante na campanha até a decisão. Além de Caldeira, também renovaram contrato o goleiro Pedro Henrique, o zagueiro Gustavo Carbonieri e o meia João Prado.