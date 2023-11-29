Rio Branco acerta renovação do zagueiro Igor Caldeira

Nem só de contratações vive o Rio Branco. O clube também vem renovando com algumas peças que foram destaque nas últimas competições disputadas. Na tarde desta quarta-feira (29), o Capa-Preta anunciou a renovação do zagueiro Igor Caldeira, que foi finalista das edições de 2022 e 2023 da Copa Espírito Santo.
Em 2022, Igor foi eleito o melhor zagueiro da competição. Após o destaque, saiu do clube e retornou apenas em 2023, para disputar novamente a Copa ES, onde novamente foi importante na campanha até a decisão. Além de Caldeira, também renovaram contrato o goleiro Pedro Henrique, o zagueiro Gustavo Carbonieri e o meia João Prado.
Igor Caldeira é o décimo oitavo atleta confirmado no elenco capa-preta para a temporada 2024. O clube já confirmou, até o momento, os goleiros Neguete e Pedro Henrique, os zagueiros Gustavo Carbonieri, Pedro Botelho e Igor Caldeira, os laterais Augusto Potiguar, João Paulo e Bruno Moura, os volantes Ferrugem, Klauber e Jonata, os meias Bruno Cosendey, João Prado e Edinho, e os atacantes Kieza, Matheus Costa, Maranhão e Rodrigo Carioca.
O elenco do Rio Branco se reapresenta nesta sexta-feira (1) para dar início à pré-temporada visando o Capixabão, Copa Verde e Copa ES. A estreia do Brancão no Estadual é no dia 20 de janeiro, fora de casa, contra o Porto Vitória.