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Desportiva anuncia a contratação do meia Willyan Sotto

Jogador de 29 anos estava no São Joseense, onde disputou o Campeonato Paranaense e a Série D, e foi revelado pelo Athletico-PR
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2023 às 19:00

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 19:00

Desportiva Ferroviária confirma acerto com meia Willyan Sotto, ex-São Joseense
Desportiva Ferroviária confirma acerto com meia Willyan Sotto, ex-São Joseense Crédito: Desportiva Ferroviária
A semana da Desportiva Ferroviária começou com novidade. Na tarde desta segunda-feira, a Locomotiva Grená anunciou, em suas redes sociais, o acerto com o meia Willyan Sotto.
Revelado no Athletico-PR, o paranaense de 29 anos passou por PSTC, Foz do Iguaçu, Inter de Lages, Paranavaí, Rio Branco-PR, Central, Cascavel, Metropolitano e Araucária. Em 2023, o meia estava no São Joseense, onde ajudou o time a chegar nas quartas de final do forte Campeonato Paranaense e na disputa da Série D.
Além da contratação de Willyan Couto, a Tiva também anunciou o zagueiro Victor Massaia, o volante Alê Santos e o meia Jalysson Gabriell. A Desportiva Ferroviária pretende formar um elenco de 25 atletas, contando com jogadores das categorias de base do clube. A reapresentação do plantel será no início de dezembro. Até lá, os executivos do futebol grená alvejam firmar mais contratações.

Desportiva Ferroviária em 2024

Na temporada 2024, a Desportiva Ferroviária vai disputar duas competições. No primeiro semestre, o clube vai jogar o Campeonato Capixaba. A partir de maio, a Tiva entra em campo para tentar o terceiro título da Copa Espírito Santo.

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