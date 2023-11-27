Desportiva anuncia a contratação do meia Willyan Sotto

Desportiva Ferroviária confirma acerto com meia Willyan Sotto, ex-São Joseense Crédito: Desportiva Ferroviária

A semana da Desportiva Ferroviária começou com novidade. Na tarde desta segunda-feira, a Locomotiva Grená anunciou, em suas redes sociais, o acerto com o meia Willyan Sotto.

Revelado no Athletico-PR, o paranaense de 29 anos passou por PSTC, Foz do Iguaçu, Inter de Lages, Paranavaí, Rio Branco-PR, Central, Cascavel, Metropolitano e Araucária. Em 2023, o meia estava no São Joseense, onde ajudou o time a chegar nas quartas de final do forte Campeonato Paranaense e na disputa da Série D.

Além da contratação de Willyan Couto, a Tiva também anunciou o zagueiro Victor Massaia , o volante Alê Santos e o meia Jalysson Gabriell. A Desportiva Ferroviária pretende formar um elenco de 25 atletas, contando com jogadores das categorias de base do clube. A reapresentação do plantel será no início de dezembro. Até lá, os executivos do futebol grená alvejam firmar mais contratações.

Desportiva Ferroviária em 2024