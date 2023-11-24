Ex-Retrô e Sport, Alê Santos é o segundo reforço da Desportiva para 2024

Alê Santos é anunciado pelo Desportiva Ferroviária Crédito: Divulgação/Desportiva Ferroviária

Desportiva Ferroviária anunciou Alê Santos, como o novo reforço grená para 2024. Volante era considerado uma das grandes revelações do Sport Recife. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, na tarde desta sexta-feira (24).

Nascido em Candeias, na Bahia, o reforço de 24 anos foi promovido ao time principal do Leão da Ilha em 2020. Depois da promoção ao profissional, o jovem volante foi emprestado ao Figueirense em 2021, voltando ao rubro-negro para, no ano seguinte, ser novamente cedido, dessa vez ao Retrô.

Além da contratação de Alê Santos, a Tiva também anunciou Victor Massaia , nesta quinta-feira (23), como o primeiro reforço do clube. A Desportiva Ferroviária pretende formar um elenco de 25 atletas, contando com jogadores das categorias de base do clube. A reapresentação do plantel será no início de dezembro. Até lá, os executivos do futebol grená alvejam firmar mais contratações.

Desportiva Ferroviária em 2024