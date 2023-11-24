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Futebol capixaba

Ex-Retrô e Sport, Alê Santos é o segundo reforço da Desportiva para 2024

Jogador de 24 anos era considerado uma joia da base do clube pernambucano. Anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (24), pelas redes sociais do clube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2023 às 16:15

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 16:15

Alê Santos é anunciado pelo Desportiva Ferroviária
Alê Santos é anunciado pelo Desportiva Ferroviária Crédito: Divulgação/Desportiva Ferroviária
Desportiva Ferroviária anunciou Alê Santos, como o novo reforço grená para 2024. Volante era considerado uma das grandes revelações do Sport Recife. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, na tarde desta sexta-feira (24).
Nascido em Candeias, na Bahia, o reforço de 24 anos foi promovido ao time principal do Leão da Ilha em 2020. Depois da promoção ao profissional, o jovem volante foi emprestado ao Figueirense em 2021, voltando ao rubro-negro para, no ano seguinte, ser novamente cedido, dessa vez ao Retrô.
Além da contratação de Alê Santos, a Tiva também anunciou Victor Massaia, nesta quinta-feira (23), como o primeiro reforço do clube. A Desportiva Ferroviária pretende formar um elenco de 25 atletas, contando com jogadores das categorias de base do clube. A reapresentação do plantel será no início de dezembro. Até lá, os executivos do futebol grená alvejam firmar mais contratações.

Desportiva Ferroviária em 2024

Na temporada 2024, a Desportiva Ferroviária vai disputar duas competições. No primeiro semestre, o clube vai jogar o Campeonato Capixaba. A partir de maio, a Tiva entra em campo para tentar o terceiro título da Copa Espírito Santo.

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