Desportiva anuncia primeira contratação para a próxima temporada

O defensor acumula passagens por clubes importantes. No Brasil, já atuou com a camisa da Aparecidense-GO e do Goiás. Na Europa, onde atuava desde 2013, o jogador defendeu as cores de Sporting Covilhã, Santa Clara, Desportivo Chaves, Arouca e União Leiria. O novo zagueiro grená chega para ser uma peça importante nos objetivos da Tiva em 2024.

Victor Massaia foi o primeiro jogador a ser anunciado, mas ao longo da semana a Desportiva anunciou nomes que vão reforçar o clube fora de campo. Além do Gerente de Futebol, Antônio Santos, a Locomotiva Grená trouxe o preparador de goleiros Renato Pontes e o treinador Emerson Nunes, que tem passagens como comandante do Avaí e do Botafogo-SP.