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Desportiva anuncia primeira contratação para a próxima temporada

Zagueiro Victor Massaia, de 31 anos, com passagens por Goiás, Aparecidense e Arouca, chega para reforçar o Grená para a disputa do Capixabão em 2024
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2023 às 17:46

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 17:46

Victor Massaia acumula passagens por clubes tradicionais do futebol brasileiro e português
Victor Massaia acumula passagens por clubes tradicionais do futebol brasileiro e português Crédito: Desportiva Ferroviária/Divulgação
Em processo de transição para se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que será administrada pelo ex-jogador do clube Sávio Bortolini, a Desportiva Ferroviária anunciou a primeira contratação para a temporada de 2024. Trata-se do zagueiro Victor Massaia, de 31 anos, que estava atuando no futebol português.
O defensor acumula passagens por clubes importantes. No Brasil, já atuou com a camisa da Aparecidense-GO e do Goiás. Na Europa, onde atuava desde 2013, o jogador defendeu as cores de Sporting Covilhã, Santa Clara, Desportivo Chaves, Arouca e União Leiria. O novo zagueiro grená chega para ser uma peça importante nos objetivos da Tiva em 2024.

Reforços fora de campo

Victor Massaia foi o primeiro jogador a ser anunciado, mas ao longo da semana a Desportiva anunciou nomes que vão reforçar o clube fora de campo. Além do Gerente de Futebol, Antônio Santos, a Locomotiva Grená trouxe o preparador de goleiros Renato Pontes e o treinador Emerson Nunes, que tem passagens como comandante do Avaí e do Botafogo-SP.

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