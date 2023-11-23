Desportiva anuncia primeira contratação para a próxima temporada

Em processo de transição para se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que será administrada pelo ex-jogador do clube Sávio Bortolini, a Desportiva Ferroviária anunciou a primeira contratação para a temporada de 2024. Trata-se do zagueiro Victor Massaia, de 31 anos, que estava atuando no futebol português.
O defensor acumula passagens por clubes importantes. No Brasil, já atuou com a camisa da Aparecidense-GO e do Goiás. Na Europa, onde atuava desde 2013, o jogador defendeu as cores de Sporting Covilhã, Santa Clara, Desportivo Chaves, Arouca e União Leiria. O novo zagueiro grená chega para ser uma peça importante nos objetivos da Tiva em 2024.
Reforços fora de campo
Victor Massaia foi o primeiro jogador a ser anunciado, mas ao longo da semana a Desportiva anunciou nomes que vão reforçar o clube fora de campo. Além do Gerente de Futebol, Antônio Santos, a Locomotiva Grená trouxe o preparador de goleiros Renato Pontes e o treinador Emerson Nunes, que tem passagens como comandante do Avaí e do Botafogo-SP.