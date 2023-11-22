Ex-Fluminense, lateral João Paulo é anunciado pelo Rio Branco

E as contratações não param no Rio Branco. Pensando no planejamento para a temporada de 2024, o Capa-Preta anunciou a chegada do lateral-esquerdo João Paulo, de 33 anos. O experiente atleta acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Bahia, Avaí, CRB e Paysandu.
O novo jogador do clube tem passagens pelas séries D, C, B e A do Campeonato Brasileiro, fator que pode ser importante para o projeto ambicioso da SAF do Rio Branco. Além de cumprir sua função na defesa, João Paulo se destaca pelo apoio ao ataque e pelas cobranças de falta - marcou nove gols desse tipo na carreira até o momento.
O lateral, que inicia os trabalhos em campo no dia 1º de dezembro, é o 17° reforço do Capa-Preta para o ano seguinte. Ele se junta aos goleiros Neguete e Pedro Henrique, os zagueiros Gustavo Carbonieri e Pedro Botelho, os laterais Augusto Potiguar e Bruno Moura, os volantes Ferrugem, Jonata e Klauber, os meias Bruno Cosendey, Edinho, João Prado e os atacantes Kieza, Mateus Costa, Rodrigo Carioca e Maranhão. Rodrigo César é o comandante da equipe.