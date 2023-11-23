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Ídolo

Ex-jogador e agora empresário, Sávio realiza lançamento de livro em Vitória

"Anjo Loiro" estará no estado em dezembro para lançar edição especial do livro "Dribles certeiros de uma carreira de sucesso", do escritor Renan Koerich, em um evento beneficente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2023 às 16:34

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 16:34

Sávio, ex-jogador do Flamengo e da Desportiva Ferroviária
Sávio, ex-jogador do Flamengo e da Desportiva Ferroviária Crédito: Arquivo Pessoal
Os amantes de futebol que admiram o ex-jogador Sávio terão a oportunidade de vê-lo de perto. O capixaba virá ao Espírito Santo no próximo dia 16 de dezembro para lançar a edição especial do livro "Dribles certeiros de uma carreira de sucesso", do escritor Renan Koerich, em um evento beneficente que será realizado no Centro de Convenções de Vitória, às 20h.
O livro conta a história do ex-jogador, que nasceu em Vila Velha e se formou nas categorias de base da Desportiva Ferroviária, clube ao qual se tornou parceiro no processo de tornar SAF, mas deixou a família aos 14 anos para ir em busca do sonho de se tornar atleta de futebol. Não só realizou, como obteve sucesso no time mais popular do Brasil, o Flamengo, onde marcou 99 gols e conquistou o Campeonato Carioca de 1996.
Sávio se destacou no Brasil e chamou a atenção do futebol europeu. Ele atuou com a camisa do Real Madrid, e lá se consagrou três vezes campeão da Liga dos Campeões da Europa. Além do futebol, o ídolo capixaba trabalha em prol da causa autista, prestando apoio para instituições voltadas para o tema.
"Ele apoiou lá atrás, quando a Amaes ainda era tão pequena, e trouxe a família para dar apoio. Eu o vejo como um ídolo acessível, muito solícito e simples. Mesmo sendo reverenciado no mundo inteiro, continua um capixaba que orgulha sua terra. Vamos para a sétima edição do Gol Azul com o Sávio como padrinho e esta é uma edição especial, com uma linda história que vem sendo construída e sem interesses a não ser promover a visibilidade da causa", disse a presidente da Amaes, Pollyana Paraguassu.
Além do evento do sábado (16), Sávio também estará no "Jogo das Estrelas pelo autismo”, por meio do Projeto Gol Azul, que será realizado no estado Engenheiro Araripe, em Cariacica, no domingo (17), às 10h.

Serviço 

Evento de lançamento

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