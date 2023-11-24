Goleiro capixaba completa um ano no Sub-20 do Flamengo

Lucas Furtado, goleiro capixaba do Sub-20 do Flamengo Crédito: CR Flamengo

Nascido em Muqui, criado em Cachoeiro do Itapemirim, o capixaba Lucas Fonseca viveu o sonho de fechar a primeira temporada pelo sub-20 do Flamengo. Em 2023, o goleiro atuou em torneios internacionais pelo rubro-negro, viajando à Croácia e República Tcheca, no ano de estreia na categoria.

Com 18 anos, a promessa capixaba foi promovida, pela primeira temporada, ao sub-20 de maneira antecipada. Apesar de atuar em poucas partidas, Lucas teve a primeira experiência de jogar no exterior pela nova categoria. Foi ele quem defendeu o gol flamenguista em diferentes competições, um na República Tcheca, outro na Croácia, e apesar de não ter vencido os torneios, se destacou com boas defesas.

"Fiz duas viagens internacionais, República Tcheca e Croácia, mas não conseguimos chegar às finais. Ficamos em 3° na República Tcheca e 4° na Croácia, mas fui muito bem nessas competições e foi importante para meu crescimento. Voltando dessas competições, continuei a treinar e jogar, pouco tempo depois fomos campeões brasileiros", disse o jovem goleiro ao ge.globo.

De Cachoeiro ao Rio, com sonhos pelo caminho

Lucas Fonseca atuando pelo Sub-20 do Flamengo Crédito: Reprodução/Flamengo

Ainda em Cachoeiro do Itapemirim, antes de viver o sonho, tudo começou no campinho do Basileia. Após a diversão virar mais séria e se tornar o melhor goleiro da Copa A Gazetinha, olheiros viram as boas defesas do então garoto e logo fizeram contato com o pai e ex-goleiro Soneca. Após consultado em rápida conversa preliminar, Lucas gravou um vídeo de um treinamento e, uma semana depois de enviar a produção para os clubes, veio a ligação mais importante da vida profissional.

"Continuei treinando e fui me destacando nas competições que jogava pelo ES. Fui o melhor goleiro da Copa A Gazetinha, até que um dia, dois olheiros me viram jogando no campo do Basiléia. Uma semana depois, eu e meu pai fizemos um treino no campo e gravamos alguns lances pra mandar aos clubes. Athletico Paranaense e Vasco demonstraram interesse, porém, o Fla ligou primeiro. Após 20 minutos da chegada do vídeo, o Flamengo entrou em contato e marcou a minha semana de teste", relatou o capixaba Lucas.

Depois de se estabelecer na base do rubro-negro, Lucas sonha alçar voos mais altos com a camisa já envergada por Júlio César, Diego Alves e Raul Plassmann. Primeiramente, o objetivo inicial é ganhar espaço no elenco profissional para atuar no Campeonato Carioca 2024. Depois, o clássico desejo do título no Maracanã lotado, é o principal para o jovem goleiro.

"Meu sonho é me tornar goleiro profissional do Flamengo e ser campeão no Maracanã lotado. A expectativa é continuar trabalhando firme e, mais uma vez, fazer parte da equipe profissional que disputa o Carioca no início do ano. Porém, logo em sequência, espero estar disputando as grandes competições junto ao grupo profissional do Flamengo", concluiu a promessa do gol vermelho e preto.