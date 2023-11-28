Desportiva anuncia meio-campista Patrick Souza, ex-Figueirense

Visando o calendário do futebol capixaba em 2024, a Desportiva Ferroviária anunciou mais uma novidade em seu elenco: o meio-campista Patrick Souza é o mais novo reforço da equipe grená, que divulgou o acordo na noite desta segunda-feira (27).
Com mais de 120 jogos pelo Figueirense, Patrick foi campeão catarinense pela equipe e agora se junta ao elenco da Tiva, que anunciou recentemente a chegada do zagueiro Victor Massaia, do volante Alê Santos, do meia Jalysson Gabriel e do também meio-campista Willyan Sotto.
Mais nova SAF do futebol capixaba, a Locomotiva Grená pretende formar um elenco de 25 atletas, contando com jogadores das categorias de base do clube. A reapresentação do plantel será no início de dezembro. Até lá, os executivos do futebol grená alvejam firmar mais contratações.
Desportiva Ferroviária em 2024
Na temporada 2024, a Desportiva Ferroviária vai disputar duas competições. No primeiro semestre, o clube vai jogar o Campeonato Capixaba, onde faz sua estreia diante da equipe do Serra, em jogo marcado para 20 de janeiro.
Já a partir de maio, a Tiva entra em campo para tentar o terceiro título da Copa Espírito Santo.