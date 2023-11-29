Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contratação de peso

Multicampeão no ES, Carlos Vitor reforça o Rio Branco em 2024

Meia de 30 anos estava no Sousa-PB, onde marcou seis gols na boa campanha do clube no Campeonato Brasileiro Série D
Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 18:48

Carlos Vitor é mais um reforço confirmado no Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação
As contratações para a próxima temporada não param no Rio Branco. Visando o título do Campeonato Capixaba, o Capa-Preta anunciou a chegada do meia Carlos Vitor, de 30 anos. O jogador possui vasta experiência no futebol capixaba e esbanja um currículo vencedor: possui três títulos estaduais e quatro títulos da Copa Espírito Santo.
O atleta defendeu o Sousa-PB na atual temporada, onde contribui com seis gols na campanha da equipe até as quartas-de-final do Campeonato Brasileiro Série D, o jogo do acesso.
O meia de 30 anos fará sua segunda passagem pelo Rio Branco - na primeira, em 2015, ele foi artilheiro da Copa Espírito Santo vestindo a camisa capa-preta. Nos anos seguintes, acumulou títulos do Capixabão e da Copa ES, com destaque no Vitória e Nova Venécia.

Elenco para 2024

O clube já confirmou, até o momento, 19 atletas para a temporada 2024. São eles: os goleiros Neguete e Pedro Henrique, os zagueiros Gustavo Carbonieri, Pedro Botelho e Igor Caldeira, os laterais Augusto Potiguar, João Paulo e Bruno Moura, os volantes Ferrugem, Klauber e Jonata, os meias Bruno Cosendey, Carlos Vitor, João Prado e Edinho, e os atacantes Kieza, Matheus Costa, Maranhão e Rodrigo Carioca.
O elenco do Rio Branco se reapresenta nesta sexta-feira (01) para dar início à pré-temporada, visando o Capixabão, Copa Verde e Copa ES. A estreia do Brancão no Estadual é no dia 20 de janeiro, fora de casa, contra o Porto Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados