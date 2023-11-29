Multicampeão no ES, Carlos Vitor reforça o Rio Branco em 2024

As contratações para a próxima temporada não param no Rio Branco. Visando o título do Campeonato Capixaba, o Capa-Preta anunciou a chegada do meia Carlos Vitor, de 30 anos. O jogador possui vasta experiência no futebol capixaba e esbanja um currículo vencedor: possui três títulos estaduais e quatro títulos da Copa Espírito Santo.
O atleta defendeu o Sousa-PB na atual temporada, onde contribui com seis gols na campanha da equipe até as quartas-de-final do Campeonato Brasileiro Série D, o jogo do acesso.
O meia de 30 anos fará sua segunda passagem pelo Rio Branco - na primeira, em 2015, ele foi artilheiro da Copa Espírito Santo vestindo a camisa capa-preta. Nos anos seguintes, acumulou títulos do Capixabão e da Copa ES, com destaque no Vitória e Nova Venécia.
Elenco para 2024
O clube já confirmou, até o momento, 19 atletas para a temporada 2024. São eles: os goleiros Neguete e Pedro Henrique, os zagueiros Gustavo Carbonieri, Pedro Botelho e Igor Caldeira, os laterais Augusto Potiguar, João Paulo e Bruno Moura, os volantes Ferrugem, Klauber e Jonata, os meias Bruno Cosendey, Carlos Vitor, João Prado e Edinho, e os atacantes Kieza, Matheus Costa, Maranhão e Rodrigo Carioca.
O elenco do Rio Branco se reapresenta nesta sexta-feira (01) para dar início à pré-temporada, visando o Capixabão, Copa Verde e Copa ES. A estreia do Brancão no Estadual é no dia 20 de janeiro, fora de casa, contra o Porto Vitória.