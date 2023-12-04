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Desportiva anuncia mais quatro reforços para a próxima temporada

O clube anunciou as chegadas do goleiro Lucas Peixe, dos laterais Guilherme Morassi e Jean Carlo e, também, do zagueiro Thiago Gabriel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2023 às 15:58

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 15:58

Da esquerda para a direita, Lucas Peixe, Guilherme Morassi, Thiago Gabriel e Jean Carlo
Da esquerda para a direita, Lucas Peixe, Guilherme Morassi, Thiago Gabriel e Jean Carlo Crédito: Divulgação/Desportiva Ferroviária
Desportiva Ferroviária acertou oficialmente quatro contratações para reforçar o elenco visando o Campeonato Capixaba 2024. Por meio das redes sociais do clube, foram anunciados o goleiro Lucas Peixe, os laterais Guilherme Morassi e Jean Carlo e, também, o zagueiro Thiago Gabriel.
Segunda contratação para o gol grená, Lucas Peixe chega à Locomotiva Grená após dois anos disputando o Campeonato Pernambucano pelo Íbis. A contratação teve a indicação do preparador de goleiros do clube, Renato Pontes, que já trabalhou com o goleiro anteriormente. Para reforçar a zaga, Thiago Gabriel é o novo reforço. Em 2023, o defensor atuou por quatro clubes diferentes, são eles: Democrata de Sete Lagoas, North Esporte Clube, XV de Jaú e por último, fechou o ano pelo Paracatu.
As outras duas contratações foram com foco para as laterais defensivas, posições que ainda não haviam sido exploradas na montagem do plantel. Pela direita, em 2023, Jean Carlo atuou por Avenida, Santa Cruz-RS e ABECAT-GO. Na esquerda, Guilherme Morassi, eleito pelo GE-SC como o melhor lateral da posição na divisão de acesso, chega à Desportiva após jogar pelo Guarani de Palhoça, onde foi companheiro de equipe do zagueiro Théo Kruger, também anunciado pela Tiva.
Além das quatro contratações, a Tiva também anunciou o zagueiro Victor Massaia, o volante Alê Santos, meia Jalysson Gabriell, Willyan Sotto e Patrick e, por fim, o atacante Rafael Carioca. A Desportiva Ferroviária pretende formar um elenco de 25 atletas, contando com jogadores das categorias de base do clube. A reapresentação do plantel será no início de dezembro. Até lá, os executivos do futebol grená alvejam firmar mais contratações.

Desportiva Ferroviária em 2024

Na temporada 2024, a Desportiva Ferroviária vai disputar duas competições. No primeiro semestre, o clube vai jogar o Campeonato Capixaba. A partir de maio, a Tiva entra em campo para tentar o terceiro título da Copa Espírito Santo.

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