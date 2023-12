Capixaba Liz comemora período de treinamentos na Seleção Brasileira

Primeira menina a jogar entre meninos em um torneio oficial do Espírito Santo comentou a experiência de integrar a Seleção Sub-15

A jovem Liz está de volta ao Porto Vitória. A zagueira da seleção de base, que representou o clube e o futebol feminino capixaba, retornou declarando enorme felicidade com a experiência vivida e se encantou com o gramado em que os treinamentos foram realizados. A promessa do Verdão ainda citou a importância de ter o contato esportivo com as meninas para desenvolver novas referências femininas no futebol.

"A experiência foi maravilhosa. O centro de treinamento é excelente e fiquei impressionada com o campo, que é um tapete. Guardarei esses momentos para sempre. É isso que eu quero para a minha vida e espero que esse dia não demore a chegar profissionalmente. Estive junta com as melhores jogadoras do Sub-15 e sei que precisava viver esse momento com elas porque as minhas referências no futebol são masculinas. Até então só pude me testar com os meninos. As meninas da seleção são muito boas, mas tenho consciência que tenho condições de chegar longe", disse Liz ao ge.globo.