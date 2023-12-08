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Capixaba Liz comemora período de treinamentos na Seleção Brasileira

Primeira menina a jogar entre meninos em um torneio oficial do Espírito Santo comentou a experiência de integrar a Seleção Sub-15

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2023 às 15:01
Liz Valverde, zagueira da Seleção Sub-15 e do Porto Vitória
Liz Valverde, zagueira da Seleção Sub-15 e do Porto Vitória Crédito: Staff Images/CBF
Liz Valverde, zagueira do Porto Vitória, de 13 anos, está de volta após ter sido convocada para um período de treinamentos pela Seleção Brasileira Feminina Sub-15, na Granja Comary. A jovem defensora foi a primeira menina a jogar entre meninos em um torneio oficial do Espírito Santo e estará disponível para atuar na final do Campeonato Capixaba Sub-13.
A jovem Liz está de volta ao Porto Vitória. A zagueira da seleção de base, que representou o clube e o futebol feminino capixaba, retornou declarando enorme felicidade com a experiência vivida e se encantou com o gramado em que os treinamentos foram realizados. A promessa do Verdão ainda citou a importância de ter o contato esportivo com as meninas para desenvolver novas referências femininas no futebol.
"A experiência foi maravilhosa. O centro de treinamento é excelente e fiquei impressionada com o campo, que é um tapete. Guardarei esses momentos para sempre. É isso que eu quero para a minha vida e espero que esse dia não demore a chegar profissionalmente. Estive junta com as melhores jogadoras do Sub-15 e sei que precisava viver esse momento com elas porque as minhas referências no futebol são masculinas. Até então só pude me testar com os meninos. As meninas da seleção são muito boas, mas tenho consciência que tenho condições de chegar longe", disse Liz ao ge.globo. 
Liz estreou na Granja Comary com dois anos abaixo da idade limite da categoria em que foi chamada para treinar.
Por Tiago Taam, do ge.globo/es

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