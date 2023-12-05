Desportiva anuncia Wagner Pinote, atacante ex-Rio Branco

Seguindo com a montagem do elenco para a disputa da próxima temporada, a Desportiva Ferroviária anunciou a contratação do atacante Wagner Pinote, na manhã desta segunda-feira (5). O jogador de 23 anos chega ao elenco grená após passagem pelo Rio Branco de Venda Nova, onde fez parte da campanha do acesso do clube para a Série A do Campeonato Capixaba.

Pinote foi contratado para agregar experiência ao grupo de jogadores que já foram contratados, por conta das suas passagens por equipes do Espírito Santo, em destaque para o Rio Branco, maior rival da Desportiva, onde atuou no primeiro semestre de 2023. O atleta também atuou em equipes de fora, como o Andradina e União Barbarense, ambos do estado de São Paulo.