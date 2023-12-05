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Contratação

Desportiva anuncia Wagner Pinote, atacante ex-Rio Branco

Jogador de 23 anos se une ao elenco grená após passagem pelo rival Capa-Preta; atleta fez parte do elenco do Rio Branco de Venda Nova que subiu para a Série A do Capixabão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2023 às 18:23

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 18:23

Pinote teve passagem recente pelo maior rival da Desportiva Ferroviária
Pinote teve passagem recente pelo maior rival da Desportiva Ferroviária Crédito: Desportiva Ferroviária/Divulgação
Seguindo com a montagem do elenco para a disputa da próxima temporada, a Desportiva Ferroviária anunciou a contratação do atacante Wagner Pinote, na manhã desta segunda-feira (5). O jogador de 23 anos chega ao elenco grená após passagem pelo Rio Branco de Venda Nova, onde fez parte da campanha do acesso do clube para a Série A do Campeonato Capixaba.
Pinote foi contratado para agregar experiência ao grupo de jogadores que já foram contratados, por conta das suas passagens por equipes do Espírito Santo, em destaque para o Rio Branco, maior rival da Desportiva, onde atuou no primeiro semestre de 2023. O atleta também atuou em equipes de fora, como o Andradina e União Barbarense, ambos do estado de São Paulo. 
Além dele, a Desportiva Ferroviária já anunciou as seguintes contratações: o goleiro Lucas Peixe, os laterais Guilherme Morassi e Jean Carlo, os zagueiros Thiago Gabriel, Lucimário e Victor Massaia, o volante Alê Santos, os meio-campistas Jalysson Gabriell, Willyan Sotto, Edson Junior e Patrick, o atacante Rafael Carioca e o treinador Emerson Martins. 

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