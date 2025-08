Futebol capixaba

Rio Branco lança promoção 'todos pagam meia' para jogo decisivo da Série D

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 20, valor promocional para todos os torcedores. Mulheres e crianças têm gratuidade.

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 16:11

Torcida do Rio Branco na final do Campeonato Capixaba 2025 Crédito: Vitor Jubini

O Rio Branco abriu a venda de ingressos para o jogo decisivo do próximo sábado (09) pelo Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe capa-preta recebe o Luverdense-MT às 17h, no Estádio Kleber Andrade, em jogo eliminatório valendo vaga nas oitavas de final da competição nacional. >

No primeiro jogo, no Mato Grosso, as equipes empataram em 0 a 0. Um novo resultado igual leva a decisão para os pênaltis. Quem passar de fase enfrenta Marcílio Dias-SC ou Inter de Limeira-SP nas oitavas de final. >

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 20, valor promocional para todos os torcedores. As entradas podem ser adquiridas no site e nas lojas Baú do Cabeleira (Vila Velha), Ademar Cunha (Cariacica e Serra) e Atacadão dos Colchões (Vitória).>

Mulheres e crianças até 12 anos não pagam ingresso, em promoção mantida pelo clube para atrair mais o público feminino e infantil. As mulheres precisam retirar o ingresso cortesia na bilheteria do estádio, no dia do jogo, a partir das 15h. Sócios-torcedores do Rio Branco também entram de graça.>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta