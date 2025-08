Futebol Capixaba

Copa ES: conheça todos os times campeões na história da competição

Com cinco títulos, o Vitória é o maior campeão do torneio que vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 20:53

Vitória comemora título da Copa ES contra o Porto Vitória no Kléber Andrade Crédito: Vitor Jubini

Criada em 2003, a Copa Espírito Santo é a segunda competição mais importante do calendário do futebol capixaba. Em 2025, o torneio chegou a sua 22ª edição e viu o Vitória conquistar o seu quinto título. >

Com a quinta taça, o Alvianil deixou o Real Noroeste para trás. O time de Águia Branca fica com quatro títulos, enquanto o Estrela do Norte aparece na sequência com três conquistas. >

2003: Estrela do Norte (campeão) - Rio Branco (vice)

2004: Estrela do Norte (campeão) - Rio Branco (vice)

2005: Estrela do Norte (campeão) - Jaguaré (vice)

2006: Vilavelhense (campeão) - Estrela do Norte (vice)

2007: Jaguaré (campeão) - Vilavelhense (vice)

2008: Desportiva Capixaba (campeão) - Rio Branco (vice)

2009: Vitória (campeão) - Rio Branco (vice)

2010: Vitória (campeão) - Real Noroeste (vice)

2011: Real Noroeste (campeão) - Desportiva Ferroviária (vice)

2012: Desportiva Ferroviária (campeão) - Rio Branco (vice)

2013: Real Noroeste (campeão) - Cachoeiro (vice)

2014: Real Noroeste (campeão) - Atlético Itapemirim (vice)

2015: Espírito Santo (campeão) - Real Noroeste (vice)

2016: Rio Branco (campeão) - Espírito Santo (vice)

2017: Atlético Itapemirim (campeão) - Espírito Santo (vice)

2018: Vitória (campeão) - Atlético Itapemirim (vice)

2019: Real Noroeste (campeão) - Vitória (vice)

2020: Não aconteceu

2021: Nova Venécia (campeão) - Aster (vice)

2022: Vitória (campeão) - Rio Branco (vice)

2023: Serra (campeão) - Rio Branco (vice)

2024: Porto Vitória (campeão) - Vitória (vice)

2024: Vitória (campeão) - Porto Vitória (vice) >

