Alok, Léo Santana e Jorge e Mateus agitam o verão no P12 Guarapari

A abertura do verão no P12, no dia 28 de dezembro, ficará sob o comando de Vintage Culture, conhecido por ser um dos maiores nomes da música eletrônica nacional. Já no pré-réveillon, no dia 30 de dezembro, Wesley Safadão vai levar grandes sucessos para o palco. É diversão para todos os gostos e públicos e o melhor, os ingressos já estão à venda no site da Brasilticket. Vai ficar de fora dessa? Confira a lista completa dos shows: