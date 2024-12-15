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Verão 2025

Alok, Léo Santana e Jorge e Mateus agitam o verão no P12 Guarapari

Programação da casa de shows ainda conta com nomes como Dilsinho, Vintage Culture e Lauana Prado; veja lista completa
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 09:01

Alok, Léo Santana e Jorge e Mateus agitam o verão no P12 Guarapari
Alok, Léo Santana e Jorge e Mateus agitam o verão no P12 Guarapari Crédito: Montagem HZ
Pode preparar a sua agenda! O verão está chegando e pelo menos 12 atrações nacionais já estão confirmadas e te aguardam no P12 Internacional, em Guarapari. A partir do dia 28 de dezembro até o final de janeiro, passarão pelo palco da casa nomes como Léo Santana, Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Alok e muito mais.
A abertura do verão no P12, no dia 28 de dezembro, ficará sob o comando de Vintage Culture, conhecido por ser um dos maiores nomes da música eletrônica nacional. Já no pré-réveillon, no dia 30 de dezembro, Wesley Safadão vai levar grandes sucessos para o palco. É diversão para todos os gostos e públicos e o melhor, os ingressos já estão à venda no site da Brasilticket. Vai ficar de fora dessa? Confira a lista completa dos shows:

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Vintage Culture, Dilsinho e Wesley Safadão também agitam o P12, em Guarapari.
Vintage Culture, Dilsinho e Wesley Safadão também agitam o P12, em Guarapari. Crédito: Montagem HZ

PROGRAMAÇÃO P12 GUARAPARI

  • Endereço: Rod. do Sol, Km 26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari
  • Ingressos: BrasilTicket 

  • 28 de dezembro: Vintage Culture, Doozie
  • Horário: 22h

  • 30 de dezembro: Wesley Safadão, Natanzinho Lima
  • Horário: 22h

  • 3 de janeiro: Menos é Mais, Nattan
  • Horário: 22h

  • 4 de janeiro: Alok, Henry Freitas
  • Horário: 22h

  • 10 de janeiro: Jorge e Mateus, Dilsinho
  • Horário: 22h

  • 11 de janeiro: Léo Santana, Lauana Prado
  • Horário: 22h

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