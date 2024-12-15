Alok, Léo Santana e Jorge e Mateus agitam o verão no P12 Guarapari

Pode preparar a sua agenda! O verão está chegando e pelo menos 12 atrações nacionais já estão confirmadas e te aguardam no P12 Internacional, em Guarapari. A partir do dia 28 de dezembro até o final de janeiro, passarão pelo palco da casa nomes como Léo Santana, Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Alok e muito mais.
A abertura do verão no P12, no dia 28 de dezembro, ficará sob o comando de Vintage Culture, conhecido por ser um dos maiores nomes da música eletrônica nacional. Já no pré-réveillon, no dia 30 de dezembro, Wesley Safadão vai levar grandes sucessos para o palco. É diversão para todos os gostos e públicos e o melhor, os ingressos já estão à venda no site da Brasilticket. Vai ficar de fora dessa? Confira a lista completa dos shows:
PROGRAMAÇÃO P12 GUARAPARI
- Endereço: Rod. do Sol, Km 26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari
- Ingressos: BrasilTicket
- 28 de dezembro: Vintage Culture, Doozie
- Horário: 22h
- 30 de dezembro: Wesley Safadão, Natanzinho Lima
- Horário: 22h
- 3 de janeiro: Menos é Mais, Nattan
- Horário: 22h
- 4 de janeiro: Alok, Henry Freitas
- Horário: 22h
- 10 de janeiro: Jorge e Mateus, Dilsinho
- Horário: 22h
- 11 de janeiro: Léo Santana, Lauana Prado
- Horário: 22h