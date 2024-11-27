Mumuzinho promete agitar Guarapari com muito pagode em beach club

O verão 2025 promete muito pagode. Prova disso é a festa “Pé Na Areia”, no Brava Beach Club, em Guarapari, que recebe o cantor Mumuzinho no dia 5 de janeiro. O pagodeiro levará seus maiores sucessos, como "Fulminante", "Eu Mereço Ser Feliz" e "Dengo Nego" para a Cidade Saúde.
Os ingressos partem de R$ 60 (meia/1º lote). A apresentação, marcada para começar a partir das 15h, integra uma programação diversificada. Além de Mumuzinho, a festa também contará com shows de LeqSamba e DJ Leandro Netto.
Na última semana, Mumuzinho lançou seu novo projeto, intitulado como “Conectado Vol.2”. O novo álbum do pagodeiro conta com 5 faixas, como “Sou Céu ou Chão”, com participação de Thiaguinho, e “Procura-se um Amor”, junto com o cantor Belo. Ou seja, podem esperar coisa boa por aí!
Ao longo da estação mais quente do ano, a programação do Brava Beach Club vai atender a todos os públicos. Anitta, Ludmilla, Cabelinho, Bhaskar e a dupla Matheus e Kauan são alguns dos destaques dos eventos que vão acontecer na casa. A abertura oficial acontece no dia 27 de dezembro, com Victor Lou, Jord, Beltram e Breaking Beattz.
PROGRAMAÇÃO
- 27/12 – Opening Summer com Victor Lou, Jord, Beltram e Breaking Beattz
- Horário: 23h
- Ingressos: R$ 160 (inteira); R$ 80 (meia); R$ 90 (solidário)
- 28/12 – Fica Comigo + DJ Zullu (pagode retrô)
- Horário: 15h
- Ingressos: R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia); R$ 80 (solidário)
- 29/12 – Bhaskar, Clasmmatic, Fancy Inc e Viot (eletrônico)
- Horário: 15h
- Ingressos: R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia); R$ 80 (solidário)
- 30/12 – Pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers
- Horário: 22h
- Ingressos a partir de R$ 260 (Geral/inteira)
- 31/12 – Réveillon com Dubdogz e Jeito Moleque
- Horário: 22h
- Ingressos a partir de R$ 540 (All Inclusive Feminino/2º lote)
- 02/01 – Banda +5521 e Ariel B
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia); R$ 80 (solidário)
- 03/01 – Liu, Bruno Be, Giu e Tato
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia); R$ 80 (solidário)
- 04/01 – Festival Trapland com Cabelinho, Orochi, Teto, Maneirinho e Yunk Vino
- Horário: 15h
- Ingressos: R$ 220 (Geral/inteira/3º lote)
- 05/01 – Pé Na Areia - Mumuzinho, LeqSamba e DJ Leandro Netto
- Horário: 15h
- Ingressos: R$ 120 (inteira); R$ 60 (meia); R$ 70 (solidário)
- 11/01 – Numanice com Ludmilla
- Horário: 15h
- Ingressos a partir de R$ 190 (Frontstage/meia/6º lote)
- 17/01 – Illusionize, Fatsync e Beltram
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 120 (inteira); R$ 60 (meia); R$ 70 (solidário)
- 18/01 – Baile do Dennis com Dennis DJ e convidados
- Horário: 15h
- Ingressos: R$ 220 (inteira/4º lote)
- 19/01 – Noite Sertaneja com Matheus e Kauan e Glauco
- Horário: 15h
- Ingressos a partir de R$ 180 (Geral/inteira)