Mumuzinho promete agitar Guarapari com muito pagode em beach club

O cantor Mumuzinho desembarca em Guarapari no dia 5 de janeiro Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

O verão 2025 promete muito pagode. Prova disso é a festa “Pé Na Areia”, no Brava Beach Club, em Guarapari , que recebe o cantor Mumuzinho no dia 5 de janeiro. O pagodeiro levará seus maiores sucessos, como "Fulminante", "Eu Mereço Ser Feliz" e "Dengo Nego" para a Cidade Saúde.

Os ingressos partem de R$ 60 (meia/1º lote). A apresentação, marcada para começar a partir das 15h, integra uma programação diversificada. Além de Mumuzinho, a festa também contará com shows de LeqSamba e DJ Leandro Netto.

Na última semana, Mumuzinho lançou seu novo projeto, intitulado como “Conectado Vol.2”. O novo álbum do pagodeiro conta com 5 faixas, como “Sou Céu ou Chão”, com participação de Thiaguinho, e “Procura-se um Amor”, junto com o cantor Belo. Ou seja, podem esperar coisa boa por aí!

Ao longo da estação mais quente do ano, a programação do Brava Beach Club vai atender a todos os públicos. Anitta, Ludmilla, Cabelinho, Bhaskar e a dupla Matheus e Kauan são alguns dos destaques dos eventos que vão acontecer na casa. A abertura oficial acontece no dia 27 de dezembro, com Victor Lou, Jord, Beltram e Breaking Beattz.

Anitta vai fazer show no verão de Guarapari Crédito: Divulgação

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