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Verão 2025

Mumuzinho promete agitar Guarapari com muito pagode em beach club

Pagodeiro levará seus maiores sucessos, como "Fulminante", "Eu Mereço Ser Feliz" e "Dengo Nego", para a Cidade Saúde
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 16:03

O cantor Mumuzinho desembarca em Guarapari no dia 5 de janeiro
O cantor Mumuzinho desembarca em Guarapari no dia 5 de janeiro Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
O verão 2025 promete muito pagode. Prova disso é a festa “Pé Na Areia”, no Brava Beach Club, em Guarapari, que recebe o cantor Mumuzinho no dia 5 de janeiro. O pagodeiro levará seus maiores sucessos, como "Fulminante", "Eu Mereço Ser Feliz" e "Dengo Nego" para a Cidade Saúde.
Os ingressos partem de R$ 60 (meia/1º lote). A apresentação, marcada para começar a partir das 15h, integra uma programação diversificada. Além de Mumuzinho, a festa também contará com shows de LeqSamba e DJ Leandro Netto.
Na última semana, Mumuzinho lançou seu novo projeto, intitulado como “Conectado Vol.2”. O novo álbum do pagodeiro conta com 5 faixas, como “Sou Céu ou Chão”, com participação de Thiaguinho, e “Procura-se um Amor”, junto com o cantor Belo. Ou seja, podem esperar coisa boa por aí!
Ao longo da estação mais quente do ano, a programação do Brava Beach Club vai atender a todos os públicos. Anitta, Ludmilla, Cabelinho, Bhaskar e a dupla Matheus e Kauan são alguns dos destaques dos eventos que vão acontecer na casa. A abertura oficial acontece no dia 27 de dezembro, com Victor Lou, Jord, Beltram e Breaking Beattz.
Anitta vai fazer show no verão de Guarapari
Anitta vai fazer show no verão de Guarapari Crédito: Divulgação

PROGRAMAÇÃO

  • 27/12 – Opening Summer com Victor Lou, Jord, Beltram e Breaking Beattz
  • Horário: 23h
  • Ingressos: R$ 160 (inteira); R$ 80 (meia); R$ 90 (solidário)

  • 28/12 – Fica Comigo + DJ Zullu (pagode retrô)
  • Horário: 15h
  • Ingressos: R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia); R$ 80 (solidário)
  • 29/12 – Bhaskar, Clasmmatic, Fancy Inc e Viot (eletrônico)
  • Horário: 15h
  • Ingressos: R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia); R$ 80 (solidário)

  • 30/12 – Pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers
  • Horário: 22h
  • Ingressos a partir de R$ 260 (Geral/inteira)

  • 31/12 – Réveillon com Dubdogz e Jeito Moleque
  • Horário: 22h
  • Ingressos a partir de R$ 540 (All Inclusive Feminino/2º lote)

  • 02/01 – Banda +5521 e Ariel B
  • Horário: 22h
  • Ingressos: R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia); R$ 80 (solidário)

  • 03/01 – Liu, Bruno Be, Giu e Tato
  • Horário: 22h
  • Ingressos: R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia); R$ 80 (solidário)

  • 04/01 – Festival Trapland com Cabelinho, Orochi, Teto, Maneirinho e Yunk Vino
  • Horário: 15h
  • Ingressos: R$ 220 (Geral/inteira/3º lote)

  • 05/01 – Pé Na Areia - Mumuzinho, LeqSamba e DJ Leandro Netto
  • Horário: 15h
  • Ingressos: R$ 120 (inteira); R$ 60 (meia); R$ 70 (solidário)

  • 11/01 – Numanice com Ludmilla
  • Horário: 15h
  • Ingressos a partir de R$ 190 (Frontstage/meia/6º lote)

  • 17/01 – Illusionize, Fatsync e Beltram
  • Horário: 22h
  • Ingressos: R$ 120 (inteira); R$ 60 (meia); R$ 70 (solidário)

  • 18/01 – Baile do Dennis com Dennis DJ e convidados
  • Horário: 15h
  • Ingressos: R$ 220 (inteira/4º lote)

  • 19/01 – Noite Sertaneja com Matheus e Kauan e Glauco
  • Horário: 15h
  • Ingressos a partir de R$ 180 (Geral/inteira)

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