Dennis DJ vai comandar festa em Guarapari no verão 2025

Dennis DJ vai tocar em Guarapari no dia 18 de janeiro de 2025 Crédito: Arthur Louzada

Mais um nome foi confirmado no verão 2025 de Guarapari. Desta vez, Dennis DJ será o grande responsável em agitar a casa de shows Brava Beach Club, no dia 18 de janeiro, no tradicional Baile do Dennis, uma festa com convidados exclusivos. A venda de ingressos será aberta em breve.

Além do hitmaker, outros artistas de pesa também estão confirmados no beach club, como Anitta, Cabelinho, Ludmilla, Cat Dealers e Dubdogz. A programação já começa no dia dia 27 de dezembro, com o melhor do eletrônico com Victor Lou, Jord, Beltram e Breaking Beattz.

Já o réveillon será com ninguém menos do que Dubdogz e o grupo Jeito Moleque. É para começar o ano uma combinação perfeita de música eletrônica com pagode. A partir daí, 2025 vai entrar com tudo. Os capixabas poderão escolher seus artistas preferidos em um cardápio de shows pra lá de diversificado.

INGRESSOS

A plataforma oficial para adquirir os ingressos é a Zig.Tickets, com opções em inteira, meia e solidário. O público pode garantir suas entradas antecipadamente para os shows e festas, que prometem esgotar rapidamente, dado o alto interesse pelos eventos da Brava Entretenimento. Inclusive, a casa já anunciou uma virada de lotes nesta semana.

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