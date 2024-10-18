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Programação

Dennis DJ vai comandar festa em Guarapari no verão 2025

DJ se apresenta em novo beach club de Guarapari. A programação de shows ainda conta com Anitta, Cabelinho, Numanice, Bhaskar e Cat Dealers
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 17:00

Dennis DJ realizou o encerramento da primeira noite do Festival de Alegre 2024
Dennis DJ vai tocar em Guarapari no dia 18 de janeiro de 2025 Crédito: Arthur Louzada
Mais um nome foi confirmado no verão 2025 de Guarapari. Desta vez, Dennis DJ será o grande responsável em agitar a casa de shows Brava Beach Club, no dia 18 de janeiro, no tradicional Baile do Dennis, uma festa com convidados exclusivos. A venda de ingressos será aberta em breve.
Além do hitmaker, outros artistas de pesa também estão confirmados no beach club, como Anitta, Cabelinho, Ludmilla, Cat Dealers e Dubdogz. A programação já começa no dia dia 27 de dezembro, com o melhor do eletrônico com Victor Lou, Jord, Beltram e Breaking Beattz.
Já o réveillon será com ninguém menos do que Dubdogz e o grupo Jeito Moleque. É para começar o ano uma combinação perfeita de música eletrônica com pagode. A partir daí, 2025 vai entrar com tudo. Os capixabas poderão escolher seus artistas preferidos em um cardápio de shows pra lá de diversificado.

INGRESSOS 

A plataforma oficial para adquirir os ingressos é a Zig.Tickets, com opções em inteira, meia e solidário. O público pode garantir suas entradas antecipadamente para os shows e festas, que prometem esgotar rapidamente, dado o alto interesse pelos eventos da Brava Entretenimento. Inclusive, a casa já anunciou uma virada de lotes nesta semana.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • 27/12 - Openning Summer: a festa de abertura dá as boas vindas ao verão de Guarapari com o melhor do eletrônico com Victor Lou, Jord, Beltram e Breaking Beattz

  • 28/12 – Fica Comigo + DJ Zullu: a festa traz o melhor do pagode retrô, com hits que prometem fazer o público cantar e dançar.

  • 29/12 – Bhaskar + Clasmmatic + Fancy Inc + Viot: Uma noite dedicada à música eletrônica, com grandes nomes do cenário atual.

  • 30/12 – Pré-Réveillon: Anitta e Cat Dealers são os responsáveis pelo esquenta para o Ano Novo

  • 31/12 – Réveillon com Dubdogz + Jeito Moleque: Para celebrar a virada do ano, uma combinação perfeita de música eletrônica com pagode.

  • 02/01 - Banda +5521 e Ariel B prometem trazer o clima do Rio para Guarapari

  • 03/01 – Liu + Bruno Be + Giu + Tato: Um after de verão com DJs que vão esquentar ainda mais a temporada.

  • 04/01 – Festival Trapland: Um festival dedicado ao trap, com várias atrações e batidas intensas como Cabelinho, Orochi, Teto, Maneirinho e Yunk Vino

  • 11/01 – Numanice: O projeto de pagode da cantora Ludmilla traz um repertório cheio de clássicos e sucessos do gênero.

  • 17/01 – Illusionize + Fatsync + Beltran: Mais uma noite dedicada à música eletrônica, com a presença de Illusionize, um dos maiores DJs do Brasil.

  • 18/01 - Baile do Dennis, uma festa com um dos DJs mais famosos do Brasil e seus convidados exclusivos

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