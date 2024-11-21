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Na Rede Gazeta

Pixote é a atração do próximo Encontro Marcado Litoral; saiba como participar

O evento acontece no auditório da Rede Gazeta e vai levar diversos ouvintes da Rádio Litoral para assistirem de pertinho o grupo
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 15:54

Pixote é a atração do próximo Encontro Marcado Litoral; saiba como participar
Pixote é a atração do próximo Encontro Marcado Litoral Crédito: Kennedy Richelly / Reprodução Instagram
A Rádio Litoral Vitória comemora 30 anos em 2024. Ao longo do ano, grandes nomes como Felipe Araújo, Glauco, Suel, Comichão, Luiza Andrade e Pele Morena embalaram os eventos comemorativos do trintou da rádio mais ouvida do ES.
Mas a festa não acabou! Está chegando mais um Encontro Marcado Litoral! Dessa vez, com uma atração mais que especial: o grupo Pixote! Então já marca aí na agenda: dia 4 de dezembro, a partir das 15h, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, prepare-se para uma tarde repleta de pagode e romantismo ao som de um dos grupos mais queridos do Brasil.
Com mais de 30 anos de carreira, o Pixote é conhecido por sucessos como "Insegurança" e "Nem Graça".

COMO PARTICIPAR

E o melhor: o evento é gratuito! Não vai ficar de fora dessa, né? Para participar é só ficar ligadinho na Rádio Litoral Vitória, durante a programação serão realizados sorteios dos ingressos.
  • ENCONTRO MARCADO COM PIXOTE
  • Data: quarta-feira (4)
  • Horário: 15h
  • Local: Auditório Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória

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