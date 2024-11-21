Pixote é a atração do próximo Encontro Marcado Litoral; saiba como participar

Pixote é a atração do próximo Encontro Marcado Litoral Crédito: Kennedy Richelly / Reprodução Instagram

A Rádio Litoral Vitória comemora 30 anos em 2024. Ao longo do ano, grandes nomes como Felipe Araújo, Glauco, Suel, Comichão, Luiza Andrade e Pele Morena embalaram os eventos comemorativos do trintou da rádio mais ouvida do ES.

Mas a festa não acabou! Está chegando mais um Encontro Marcado Litoral! Dessa vez, com uma atração mais que especial: o grupo Pixote! Então já marca aí na agenda: dia 4 de dezembro, a partir das 15h, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, prepare-se para uma tarde repleta de pagode e romantismo ao som de um dos grupos mais queridos do Brasil.

Com mais de 30 anos de carreira, o Pixote é conhecido por sucessos como "Insegurança" e "Nem Graça".



COMO PARTICIPAR

E o melhor: o evento é gratuito! Não vai ficar de fora dessa, né? Para participar é só ficar ligadinho na Rádio Litoral Vitória, durante a programação serão realizados sorteios dos ingressos.