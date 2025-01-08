Luiz Caldas, Tomate e Blitz fazem shows gratuitos na Praia de Camburi

Luiz Caldas, Blitz e Tomate se apresentam em Vitória Crédito: Reprodução @luizcaldas/ Fernando Madeira/ Reprodução @tomkray

Depois de um final de semana agitado com os shows de É o Tchan, Israel Novaes e Jorge Vercillo, a Arena Verão 2025, localizada na praia de Camburi, em Vitória, segue com uma nova programação. Serão três dias de festa, como apresentações de axé e rock, que começam a partir desta sexta-feira (10).



A primeira apresentação fica por conta do cantor capixaba Beto Kauê, seguido pelo show de Luiz Caldas. O cantor, compositor e multi-instrumentista é conhecido como o precursor axé, quando atingiu sucesso nacional em 1985 com a música "Fricote". O artista, que já compôs mais de mil canções e traz na sua história a criação do movimento Axé Music, que completa 40 anos em 2025, passeia por todos os estilos musicais e toca quase todos os instrumentos com maestria.

Já no sábado (11), o axé continua com a cantora Andrea Nery, seguida pelo cantor Tomate. Dono de sucessos como "Te espero no farol" e "A gente se vê depois da Chuva", o cantor promete 'incendiar' a multidão ao som de muito axé. Com mais de 10 anos de carreira é o próprio cantor que assina a direção e a produção de seus shows.

Para encerrar o final de semana, o domingo (12) será dedicado ao rock. A capixaba Dani Moraes faz um show em tributo a principal roqueira do Brasil, Rita Lee. Com um repertório repleto de clássicos que marcaram gerações, Dani promete reviver a energia contagiante e a irreverência que sempre caracterizaram a rainha do rock brasileiro.

A banda Blitz fecha a noite com sua mais nova turnê: a "Turnê sem Fim", como definiu o grupo. Eles trazem a mistura de rock, pop, funk, reggae, samba, soul e blues, ingredientes da sonoridade da Blitz.

A Arena de Verão 2025 terá como foco a preservação da vida e a convivência segura no trânsito. Além da parte musical, a Arena contará com o Espaço Procon, oferecendo serviços importantes para capixabas e turistas, além de diversas atrações culturais e esportivas durante todo o dia.

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