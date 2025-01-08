Direto de Lisboa, banda de reggae Plantada faz shows no Espírito Santo

Wagner Cidreira, vocalista e ex-membro da banda Lion Jump, se apresenta no ES Crédito: Vitor Bagliardi

A banda Plantada desembarca no ES para uma série de shows nas terras capixabas. A formação do grupo, original de Lisboa, conta com um paulista, um baiano, um israelense e claro, um capixaba ex-Lion Jump para levar o melhor do reggae para o público. A série de shows começa nesta quinta-feira (9), em Vitória, e segue até o dia 25 de janeiro.

Liderada por Wagner Cidreira, a banda de reggae vai passar por Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari. "Fui membro-fundador da banda Lion Jump, do bairro Maria Ortiz, onde fui criado em Vitória. Nasci na Bahia, mas meu lugar é aqui nessa cidade abençoada. Moro em Lisboa há cerca de 8 anos e sempre me lembro desse lugar lindo que é Vitória", conta o capixaba.

Ex-baterista da icônica Zemaria, Negoleo foi convidado para tocar com o Plantada nessa turnê. Além dele, o guitarrista Vinicius Gigante, do Macucos.

Enraizada na essência do Reggae, a música do Plantada aborda temas como justiça, identidade cultural e as lutas das comunidades marginalizadas. A banda começou em 2017, em Lisboa, Portugal. Foi fundada por Wagner Cidreira, Aleh Santos e Nasci Theu. O primeiro show acontece amanhã (8) no Pub 426 e sábado (11) no Brizz, ambos em Vitória. Seguido do dia 16 de janeiro em Guarapari, dia 17 no festival Delírio Tropical, em Vila Velha, e dia 25 no Silva's, na Serra.

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