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Direto de Lisboa, banda de reggae Plantada faz shows no Espírito Santo

Grupo vai realizar uma série de shows nas terras capixabas, a começar nesta quinta (9), em Vitória; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 15:27

Banda Plantada se apresenta no ES em janeiro
Wagner Cidreira, vocalista e ex-membro da banda Lion Jump, se apresenta no ES Crédito: Vitor Bagliardi
A banda Plantada desembarca no ES para uma série de shows nas terras capixabas. A formação do grupo, original de Lisboa, conta com um paulista, um baiano, um israelense e claro, um capixaba ex-Lion Jump para levar o melhor do reggae para o público. A série de shows começa nesta quinta-feira (9), em Vitória, e segue até o dia 25 de janeiro. 
Liderada por Wagner Cidreira, a banda de reggae vai passar por Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari. "Fui membro-fundador da banda Lion Jump, do bairro Maria Ortiz, onde fui criado em Vitória. Nasci na Bahia, mas meu lugar é aqui nessa cidade abençoada. Moro em Lisboa há cerca de 8 anos e sempre me lembro desse lugar lindo que é Vitória", conta o capixaba. 
Ex-baterista da icônica Zemaria, Negoleo foi convidado para tocar com o Plantada nessa turnê. Além dele, o guitarrista Vinicius Gigante, do Macucos.

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Enraizada na essência do Reggae, a música do Plantada aborda temas como justiça, identidade cultural e as lutas das comunidades marginalizadas. A banda começou em 2017, em Lisboa, Portugal. Foi fundada por Wagner Cidreira, Aleh Santos e Nasci Theu. O primeiro show acontece amanhã (8) no Pub 426 e sábado (11) no Brizz, ambos em Vitória. Seguido do dia 16 de janeiro em Guarapari, dia 17 no festival Delírio Tropical, em Vila Velha, e dia 25 no Silva's, na Serra.

SERVIÇO

  • Shows da banda Plantada

  • Quinta-feira (09/01):  Pub 426, às 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
  • Sábado (11/01): Brizz, às 19h. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
  • 16/01: Barari, horário a confirmar - Rua Fernando Torres, 40, Pontal de Santa Mônica, Guarapari.
  • 17/01: Delírio Tropical, às 17h20 (participação no show de Rodrigo CX), Praia de Itapuã, Vila Velha.
  • 25/01: Silva's. Avenida Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra.

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