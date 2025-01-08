Direto de Lisboa, banda de reggae Plantada faz shows no Espírito Santo

A banda Plantada desembarca no ES para uma série de shows nas terras capixabas. A formação do grupo, original de Lisboa, conta com um paulista, um baiano, um israelense e claro, um capixaba ex-Lion Jump para levar o melhor do reggae para o público. A série de shows começa nesta quinta-feira (9), em Vitória, e segue até o dia 25 de janeiro.
Liderada por Wagner Cidreira, a banda de reggae vai passar por Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari. "Fui membro-fundador da banda Lion Jump, do bairro Maria Ortiz, onde fui criado em Vitória. Nasci na Bahia, mas meu lugar é aqui nessa cidade abençoada. Moro em Lisboa há cerca de 8 anos e sempre me lembro desse lugar lindo que é Vitória", conta o capixaba.
Ex-baterista da icônica Zemaria, Negoleo foi convidado para tocar com o Plantada nessa turnê. Além dele, o guitarrista Vinicius Gigante, do Macucos.
Enraizada na essência do Reggae, a música do Plantada aborda temas como justiça, identidade cultural e as lutas das comunidades marginalizadas. A banda começou em 2017, em Lisboa, Portugal. Foi fundada por Wagner Cidreira, Aleh Santos e Nasci Theu. O primeiro show acontece amanhã (8) no Pub 426 e sábado (11) no Brizz, ambos em Vitória. Seguido do dia 16 de janeiro em Guarapari, dia 17 no festival Delírio Tropical, em Vila Velha, e dia 25 no Silva's, na Serra.
SERVIÇO
- Shows da banda Plantada
- Quinta-feira (09/01): Pub 426, às 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
- Sábado (11/01): Brizz, às 19h. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
- 16/01: Barari, horário a confirmar - Rua Fernando Torres, 40, Pontal de Santa Mônica, Guarapari.
- 17/01: Delírio Tropical, às 17h20 (participação no show de Rodrigo CX), Praia de Itapuã, Vila Velha.
- 25/01: Silva's. Avenida Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra.