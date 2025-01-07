Festival de Cinema de Vitória realiza mostra com exibições gratuitas

Filme 'Nosso Sonho', de Eduardo Albergaria, conta a história da dupla de funk melody Claudinho e Buchecha Crédito: Angelica Goudinho

Cultura, talento e a criatividade do cinema nacional e do ES. Nesta terça (7) e quarta (8), o Festival de Cinema de Vitória Itinerante vai promover a exibição de filmes em duas sessões ao ar livre e abertas ao público, na cidade de Vitória. A programação contempla três obras capixabas e um longa-metragem que conta a história da dupla de funk melody Claudinho e Buchecha.

As sessões acontecem nesta terça (7), na Praça Costa Pereira, no Centro, e na quarta (8), em São Pedro, a partir das 18h. Na programação: o longa-metragem Nosso Sonho, de Eduardo Albergaria, os curtas-metragens O Passarinho Menino, de Ursula Dart; e Saudades em Cor, de Arthur Felipe Fiel, além do videoclipe Água Salgada, da artista Ada Koffi, com direção de Wyucler Rodrigues.

Sobre a estrutura do evento, será recriada uma sala de cinema com cadeiras para os espectadores, equipamentos de projeção – com telão de LED – e de som, para garantir a excelência das exibições. Tudo isso para transportar o público para dentro do universo do cinema. A entrada é gratuita e sem necessidade de retirada de ingressos.



Filme 'Água Salgada' será exibido na Mostra Festival de Cinema de Vitória Itinerante Crédito: Wyucler Rodrigues

OS FILMES

As produções que fazem parte da programação foram todas realizadas entre 2023 e 2024, e são obras capixabas além do longa-metragem que relata a história de Claudinho e Buchecha. Água Salgada, do diretor Wyucler Rodrigues, constrói um trabalho visual tendo a dança e o mar como tela para a canção homônima de Ada Koffi, que tem a fé e a ancestralidade como base para homenagear a Rainha do Mar.

A animação Saudades em Cor, de Arthur Felipe Fiel, conta a história de um garotinho que, após perder um parente para um vírus desconhecido, revisita em memória suas experiências com seu ente querido. A ficção O Passarinho Menino, de Ursula Dart, conta a história do menino Leozinho que reinventa o legado do seu avô, a liberdade.

E para fechar a programação, a exibição do filme Nosso Sonho, Eduardo Albergaria, cinebiografia da dupla Claudinho e Buchecha. O filme, protagonizado pelos atores Lucas Penteado e Juan Paiva, é contado a partir do ponto de vista de Buchecha, e destaca a força de superação da dupla diante dos dramas e tragédias. Confira o serviço completo abaixo:

Filme 'O Passarinho Menino', de Ursula Dart Crédito: Reprodução

SERVIÇO

Mostra Festival de Cinema de Vitória Itinerante

7 e 8 de janeiro

No Centro de Vitória e em São Pedro

Centro de Vitória Quando: 7 de janeiro (terça-feira) Horário: 18 horas Local: Praça Costa Pereira, Centro de Vitória (em frente ao Hub ES+)