Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Coletivo leva cinema gratuito durante as férias para jovens em Vitória
Programação de férias

Coletivo leva cinema gratuito durante as férias para jovens em Vitória

Coletivo Beco vai levar 12 sessões para o Território do Bem, que engloba os bairros Itararé, Jaburu, Engenharia, Floresta, Bonfim, Bairro da Penha e Consolação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 15:15

filme Cores e Botas
Voltado para crianças e jovens, o projeto tem como objetivo proporcionar lazer durante o período de férias escolares Crédito: Reprodução filme Cores e Botas
De hoje até o dia 16 de janeiro, o Cine Beco nas Férias levará cultura, diversão e reflexão para as comunidades do Território do Bem, em Vitória. O evento, organizado pelo Coletivo Beco, que faz parte do Instituto Conexão Perifa, contará com 12 sessões gratuitas de cinema nos bairros Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Bonfim e Itararé. Além dos filmes, haverá cadastro para menor aprendiz e estágio para pessoas de 15 a 29 anos.
Voltado para crianças e jovens, o projeto tem como objetivo proporcionar lazer durante o período de férias escolares, além de promover debates sobre temas sociais relevantes, como empoderamento, diversidade e direitos da juventude. Além dos filmes, haverá distribuição de pipoca e sucos para os espectadores, garantindo uma experiência de cinema completa.
"O Cine Beco nas Férias é mais do que uma oportunidade de lazer. É uma forma de promover a cultura e abrir caminhos para reflexões importantes sobre a realidade das nossas comunidades", destaca Crislayne Zeferina, presidenta do Instituto Conexão Perifa. "Queremos que crianças e jovens se sintam protagonistas, tanto nas histórias que assistem quanto na construção de um futuro com mais igualdade e oportunidades".
Veja os destaques da programação:
  • Cores e Botas: Curta-metragem que conta a história de Joana, uma menina negra que enfrenta desafios para realizar seu sonho de ser paquita no auge do Xou da Xuxa, em 1989.

  • O Mundo de Karma: Animação criada pelo rapper Ludacris, que aborda respeito, autoestima e empoderamento feminino em uma narrativa voltada para crianças.

  • Periferia Sem Mãe: Documentário que retrata a violência policial no Território do Bem.

  • Favela Resiste: Uma visão profunda sobre as lutas e conquistas das comunidades periféricas.

  • Parece Comigo: Produção que discute a falta de bonecas negras no mercado brasileiro e o trabalho das bonequeiras que estão mudando essa realidade.

  • Firmina: História de uma pintora idosa que se solidariza com os pedidos de socorro de uma vizinha.

  • Mulheres Negras: Projetos do Mundo: Documentário que reflete sobre as vivências e lutas das mulheres negras no Brasil.

Confira a programação

  • Bairro Consolação
    • Dia 6/1 (segunda-feira): Sessão jovem, às 18h, na quadra da Escola de Samba Pega no Samba. Filmes: Periferia Sem Mãe e Azul da Cor do Mar.
    • Dia 7/1 (terça-feira): Sessão infantil, às 13h, na sede do projeto Cajun. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Karma.

  • Bairro Engenharia
    • Dia 8/1 (quarta-feira): Sessão infantil, às 18h30, na rua Joaquim José da Vitória, nº 100, próximo à rotatória do lado A. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Karma.
    • Dia 14/1 (terça-feira): Sessão jovem, às 18h, no mesmo local. Filme: Parece Comigo.

  • Bairro Gurigica
    • Dia 9/1 (quinta-feira):
      • Sessão infantil, às 16h, na rua Desembargador Gilson Mendonça, 465. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Carma.
      • Sessão jovem, às 18h30, no mesmo local. Filme: Favela Resiste.

    • Bairro Floresta
      • Dia 10/1 (sexta-feira): Sessão infantil, às 18h30, na escadaria Rubens Santana, próximo à praça do bairro. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Karma.
      • Dia 11/1 (sábado): Sessão jovem, às 18h30, no mesmo local. Filmes: Periferia Sem Mãe e Firmina.

    • Bairro Bonfim
      • Dia 12/1 (domingo: Sessão infantil, às 18h30, na escadaria Antônio Bermudes. Filmes: Cores e Botas, O Mundo de Karma e Parece Comigo.
      • Dia 13/1 (segunda-feira): Sessão jovem, às 18h30, na escadaria Antônio Bermudes. Filmes: Periferia Sem Mãe e Favela Resiste.

    • Bairro Itararé
      • Dia 15/1 (quinta-feira): Sessão infantil, às 18h30, na praça de Itararé. Filmes: O Mundo de Karma, Cores e Botas e Parece Comigo.
      • Dia 16/1 (sexta-feira): Sessão jovem, às 18h30, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ). Filmes: Periferia Sem Mãe, Carne à Vista e Mulheres Negras: Projetos do Mundo.

Serviço

  • Cine Beco nas Férias
  • Quando: de 6 a 16 de janeiro
  • Onde: Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Bonfim e Itararé
  • Quanto: Gratuito
  • Atrações: Cinema, pipoca, sucos e cadastro para programas de menor aprendiz e estágio

Veja Também

Fernanda Torres é quarta atriz com Globo de Ouro por filme não falado em inglês

'O Auto da Compadecida 2' é a maior estreia de um filme nacional desde a pandemia

Brasil tem seu maior número de salas de cinema ativas em dez anos, informa a Ancine

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema crianca ferias Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos
No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda
Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026
Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados