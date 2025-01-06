Coletivo leva cinema gratuito durante as férias para jovens em Vitória

De hoje até o dia 16 de janeiro, o Cine Beco nas Férias levará cultura, diversão e reflexão para as comunidades do Território do Bem, em Vitória. O evento, organizado pelo Coletivo Beco, que faz parte do Instituto Conexão Perifa, contará com 12 sessões gratuitas de cinema nos bairros Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Bonfim e Itararé. Além dos filmes, haverá cadastro para menor aprendiz e estágio para pessoas de 15 a 29 anos.
Voltado para crianças e jovens, o projeto tem como objetivo proporcionar lazer durante o período de férias escolares, além de promover debates sobre temas sociais relevantes, como empoderamento, diversidade e direitos da juventude. Além dos filmes, haverá distribuição de pipoca e sucos para os espectadores, garantindo uma experiência de cinema completa.
"O Cine Beco nas Férias é mais do que uma oportunidade de lazer. É uma forma de promover a cultura e abrir caminhos para reflexões importantes sobre a realidade das nossas comunidades", destaca Crislayne Zeferina, presidenta do Instituto Conexão Perifa. "Queremos que crianças e jovens se sintam protagonistas, tanto nas histórias que assistem quanto na construção de um futuro com mais igualdade e oportunidades".
Veja os destaques da programação:
- Cores e Botas: Curta-metragem que conta a história de Joana, uma menina negra que enfrenta desafios para realizar seu sonho de ser paquita no auge do Xou da Xuxa, em 1989.
- O Mundo de Karma: Animação criada pelo rapper Ludacris, que aborda respeito, autoestima e empoderamento feminino em uma narrativa voltada para crianças.
- Periferia Sem Mãe: Documentário que retrata a violência policial no Território do Bem.
- Favela Resiste: Uma visão profunda sobre as lutas e conquistas das comunidades periféricas.
- Parece Comigo: Produção que discute a falta de bonecas negras no mercado brasileiro e o trabalho das bonequeiras que estão mudando essa realidade.
- Firmina: História de uma pintora idosa que se solidariza com os pedidos de socorro de uma vizinha.
- Mulheres Negras: Projetos do Mundo: Documentário que reflete sobre as vivências e lutas das mulheres negras no Brasil.
Confira a programação
- Bairro Consolação
- Dia 6/1 (segunda-feira): Sessão jovem, às 18h, na quadra da Escola de Samba Pega no Samba. Filmes: Periferia Sem Mãe e Azul da Cor do Mar.
- Dia 7/1 (terça-feira): Sessão infantil, às 13h, na sede do projeto Cajun. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Karma.
- Bairro Engenharia
- Dia 8/1 (quarta-feira): Sessão infantil, às 18h30, na rua Joaquim José da Vitória, nº 100, próximo à rotatória do lado A. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Karma.
- Dia 14/1 (terça-feira): Sessão jovem, às 18h, no mesmo local. Filme: Parece Comigo.
- Bairro Gurigica
- Dia 9/1 (quinta-feira):
- Sessão infantil, às 16h, na rua Desembargador Gilson Mendonça, 465. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Carma.
- Sessão jovem, às 18h30, no mesmo local. Filme: Favela Resiste.
- Bairro Floresta
- Dia 10/1 (sexta-feira): Sessão infantil, às 18h30, na escadaria Rubens Santana, próximo à praça do bairro. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Karma.
- Dia 11/1 (sábado): Sessão jovem, às 18h30, no mesmo local. Filmes: Periferia Sem Mãe e Firmina.
- Bairro Bonfim
- Dia 12/1 (domingo: Sessão infantil, às 18h30, na escadaria Antônio Bermudes. Filmes: Cores e Botas, O Mundo de Karma e Parece Comigo.
- Dia 13/1 (segunda-feira): Sessão jovem, às 18h30, na escadaria Antônio Bermudes. Filmes: Periferia Sem Mãe e Favela Resiste.
- Bairro Itararé
- Dia 15/1 (quinta-feira): Sessão infantil, às 18h30, na praça de Itararé. Filmes: O Mundo de Karma, Cores e Botas e Parece Comigo.
- Dia 16/1 (sexta-feira): Sessão jovem, às 18h30, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ). Filmes: Periferia Sem Mãe, Carne à Vista e Mulheres Negras: Projetos do Mundo.
Serviço
- Cine Beco nas Férias
- Quando: de 6 a 16 de janeiro
- Onde: Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Bonfim e Itararé
- Quanto: Gratuito
- Atrações: Cinema, pipoca, sucos e cadastro para programas de menor aprendiz e estágio