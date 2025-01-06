Coletivo leva cinema gratuito durante as férias para jovens em Vitória

Voltado para crianças e jovens, o projeto tem como objetivo proporcionar lazer durante o período de férias escolares Crédito: Reprodução filme Cores e Botas

De hoje até o dia 16 de janeiro, o Cine Beco nas Férias levará cultura, diversão e reflexão para as comunidades do Território do Bem, em Vitória. O evento, organizado pelo Coletivo Beco, que faz parte do Instituto Conexão Perifa, contará com 12 sessões gratuitas de cinema nos bairros Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Bonfim e Itararé. Além dos filmes, haverá cadastro para menor aprendiz e estágio para pessoas de 15 a 29 anos.



Voltado para crianças e jovens, o projeto tem como objetivo proporcionar lazer durante o período de férias escolares, além de promover debates sobre temas sociais relevantes, como empoderamento, diversidade e direitos da juventude. Além dos filmes, haverá distribuição de pipoca e sucos para os espectadores, garantindo uma experiência de cinema completa.

"O Cine Beco nas Férias é mais do que uma oportunidade de lazer. É uma forma de promover a cultura e abrir caminhos para reflexões importantes sobre a realidade das nossas comunidades", destaca Crislayne Zeferina, presidenta do Instituto Conexão Perifa. "Queremos que crianças e jovens se sintam protagonistas, tanto nas histórias que assistem quanto na construção de um futuro com mais igualdade e oportunidades".

Veja os destaques da programação:

Cores e Botas: Curta-metragem que conta a história de Joana, uma menina negra que enfrenta desafios para realizar seu sonho de ser paquita no auge do Xou da Xuxa, em 1989.





Curta-metragem que conta a história de Joana, uma menina negra que enfrenta desafios para realizar seu sonho de ser paquita no auge do Xou da Xuxa, em 1989. O Mundo de Karma: Animação criada pelo rapper Ludacris, que aborda respeito, autoestima e empoderamento feminino em uma narrativa voltada para crianças.





Animação criada pelo rapper Ludacris, que aborda respeito, autoestima e empoderamento feminino em uma narrativa voltada para crianças. Periferia Sem Mãe: Documentário que retrata a violência policial no Território do Bem.





Documentário que retrata a violência policial no Território do Bem. Favela Resiste: Uma visão profunda sobre as lutas e conquistas das comunidades periféricas.





Uma visão profunda sobre as lutas e conquistas das comunidades periféricas. Parece Comigo: Produção que discute a falta de bonecas negras no mercado brasileiro e o trabalho das bonequeiras que estão mudando essa realidade.





Produção que discute a falta de bonecas negras no mercado brasileiro e o trabalho das bonequeiras que estão mudando essa realidade. Firmina: História de uma pintora idosa que se solidariza com os pedidos de socorro de uma vizinha.





História de uma pintora idosa que se solidariza com os pedidos de socorro de uma vizinha. Mulheres Negras: Projetos do Mundo: Documentário que reflete sobre as vivências e lutas das mulheres negras no Brasil.

Confira a programação

Bairro Consolação

Dia 6/1 (segunda-feira): Sessão jovem, às 18h, na quadra da Escola de Samba Pega no Samba. Filmes: Periferia Sem Mãe e Azul da Cor do Mar.



Dia 7/1 (terça-feira): Sessão infantil, às 13h, na sede do projeto Cajun. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Karma.





Bairro Engenharia

Dia 8/1 (quarta-feira): Sessão infantil, às 18h30, na rua Joaquim José da Vitória, nº 100, próximo à rotatória do lado A. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Karma.



Dia 14/1 (terça-feira): Sessão jovem, às 18h, no mesmo local. Filme: Parece Comigo.





Bairro Gurigica

Dia 9/1 (quinta-feira):



Sessão infantil, às 16h, na rua Desembargador Gilson Mendonça, 465. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Carma.





Sessão jovem, às 18h30, no mesmo local. Filme: Favela Resiste.







Bairro Floresta



Dia 10/1 (sexta-feira): Sessão infantil, às 18h30, na escadaria Rubens Santana, próximo à praça do bairro. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Karma.





Dia 11/1 (sábado): Sessão jovem, às 18h30, no mesmo local. Filmes: Periferia Sem Mãe e Firmina.







Bairro Bonfim



Dia 12/1 (domingo: Sessão infantil, às 18h30, na escadaria Antônio Bermudes. Filmes: Cores e Botas, O Mundo de Karma e Parece Comigo.





Dia 13/1 (segunda-feira): Sessão jovem, às 18h30, na escadaria Antônio Bermudes. Filmes: Periferia Sem Mãe e Favela Resiste.







Bairro Itararé



Dia 15/1 (quinta-feira): Sessão infantil, às 18h30, na praça de Itararé. Filmes: O Mundo de Karma, Cores e Botas e Parece Comigo.





Dia 16/1 (sexta-feira): Sessão jovem, às 18h30, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ). Filmes: Periferia Sem Mãe, Carne à Vista e Mulheres Negras: Projetos do Mundo.

Serviço