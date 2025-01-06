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Belezas capixabas

Qual é a praia mais bonita do ES? Votação começa pela região Norte

HZ lança uma votação para o verão 2025. A partir desta segunda-feira (6), capixabas e turistas poderão votar na sua praia preferida de cada região do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 09:08

Praias da região Norte
Praias da região Norte Crédito: Rede Gazeta
Que o litoral do Espírito Santo guarda verdadeiros tesouros quando o assunto é belezas naturais, nós já sabemos. São inúmeras praias de tirar o fôlego em toda a extensão do território capixaba. Por isso, HZ, o portal de entretenimento de A Gazeta, abre, nesta segunda-feira (6), uma competição inédita para eleger a praia mais bonita do ES. A votação está no final deste texto. 

Vamos eleger as praias mais bonitas do Estado, divididas pelas regiões Norte, Sul e Grande Vitória

Como vai funcionar: a cada segunda-feira de janeiro, uma matéria de HZ vai trazer uma lista com 10 praias selecionadas por jornalistas da Rede Gazeta. Elas disputarão o título de melhor praia da sua região por meio do voto popular. É possível votar quantas vezes quiser, com o intervalo de uma hora. A votação ficará aberta por uma semana e o resultado será revelado na segunda-feira seguinte.
Hoje vamos abrir a nossa primeira votação. Será a vez das praias do Norte do ES. No final deste texto você encontra as dez praias selecionadas com suas respectivas fotos. O resultado será divulgado no dia 13 de janeiro.
Vale lembrar que essa votação tem o intuito de movimentar os capixabas. Seja para quem gosta de badalação, tranquilidade ou paisagens paradisíacas, a disputa é uma oportunidade de celebrar as belezas do litoral capixaba.
Ou seja, é uma forma de exaltar ainda mais os nossos paraísos litorâneos. Confira: 
Votação da praia mais bonita do Norte do Estado começa nesta segunda (13)
Crédito:

VOTAÇÃO ENCERRADA

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