Qual é a praia mais bonita do ES? Votação começa pela região Norte

Praias da região Norte Crédito: Rede Gazeta

Que o litoral do Espírito Santo guarda verdadeiros tesouros quando o assunto é belezas naturais, nós já sabemos. São inúmeras praias de tirar o fôlego em toda a extensão do território capixaba. Por isso, HZ, o portal de entretenimento de A Gazeta, abre, nesta segunda-feira (6), uma competição inédita para eleger a praia mais bonita do ES. A votação está no final deste texto.

Vamos eleger as praias mais bonitas do Estado, divididas pelas regiões Norte, Sul e Grande Vitória

Como vai funcionar: a cada segunda-feira de janeiro, uma matéria de HZ vai trazer uma lista com 10 praias selecionadas por jornalistas da Rede Gazeta. Elas disputarão o título de melhor praia da sua região por meio do voto popular. É possível votar quantas vezes quiser, com o intervalo de uma hora. A votação ficará aberta por uma semana e o resultado será revelado na segunda-feira seguinte.

Hoje vamos abrir a nossa primeira votação. Será a vez das praias do Norte do ES. No final deste texto você encontra as dez praias selecionadas com suas respectivas fotos. O resultado será divulgado no dia 13 de janeiro.

Vale lembrar que essa votação tem o intuito de movimentar os capixabas. Seja para quem gosta de badalação, tranquilidade ou paisagens paradisíacas, a disputa é uma oportunidade de celebrar as belezas do litoral capixaba.

Ou seja, é uma forma de exaltar ainda mais os nossos paraísos litorâneos. Confira:

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VOTAÇÃO ENCERRADA