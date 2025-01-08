"O show no ES será um até breve”, diz dupla Jorge e Mateus

A dupla Jorge e Mateus se apresenta na próxima sexta-feira em Guarapari Crédito: Cadu Fernandes/Instagram/@jorgeemateus

A dupla Jorge e Mateus, que recentemente anunciou uma pausa nos shows para 2026, promete emocionar o público capixaba nesta sexta-feira (10), com um repertório repleto de sucessos. A apresentação, que carrega um tom de despedida, acontece no P12 Parador Internacional, em Guarapari.

Em entrevista exclusiva ao HZ, Jorge e Mateus compartilharam suas expectativas para o show e revelaram um pouco sobre a decisão de fazer uma pausa na carreira.

"O show já tem aquele gostinho de saudade. O descanso, para nós, é necessário. E já estamos sentindo essa saudade. Será um show especial e memorável. Guardaremos com todo carinho essa emoção do ‘até breve’. Será emocionante estar com vocês”, disse Jorge.

A dupla Jorge e Mateus se apresenta na próxima sexta-feira em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram/@jorgeemateus/@cadu_fernandes

Questionado sobre a relação da dupla com o Estado, Jorge destacou o carinho recebido em cada visita: “É marcante cada abraço e sorriso que recebemos. Esse Estado é pura energia e somos gratos por tanto carinho que ganhamos em todas as vezes que nele estivemos presente”.

EXPECTATIVAS PARA GUARAPARI E SHOW DE DILSINHO

Mateus também reforçou a conexão especial com o público capixaba: “Esperem uma entrega especial, como vocês capixabas merecem. Guarapari é uma cidade linda e é sempre um prazer compartilhar da alegria com que somos recebidos. É diferente, tem intensidade. Energia pura”, frisou.

A noite ainda contará com show do príncipe do pagode, Dilsinho. Responsável por hits como “Baby Me Atende”, “Péssimo Negócio”, “Pouco a Pouco”, “Refém”, “Trovão”, “Cansei de Farra”, o cantor contabiliza mais de 2,4 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube, mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

A noite ainda contará com show do príncipe do pagode, Dilsinho Crédito: Brunini/ Instagram

SOBRE JORGE E MATEUS

Jorge e Mateus, naturais de Itumbiara, Goiás, são um dos maiores expoentes do sertanejo universitário. Desde 2005, encantam fãs com hits como “Pode Chorar”, “Duas Metades” e “Amo Noite e Dia”. Com quase duas décadas de história, conquistaram prêmios importantes e lotaram shows por todo o país. Conhecidos pela combinação de letras românticas e apresentações emocionantes, a dupla se consolidou como referência no gênero sertanejo.

SERVIÇO