Após anunciar pausa na carreira, Jorge e Mateus se apresentam em Guarapari

A dupla Jorge e Mateus anunciou uma pausa nos shows a partir de 2026. Mas antes disso acontecer, os fãs capixabas podem ficar tranquilos, afinal, a dupla já tem show marcado no Espírito Santo no verão de 2025. Os cantores, ícones do sertanejo universitário, estão confirmados no palco do P12 Guarapari no dia 10 de janeiro.
O evento ainda vai contar com a presença ilustre do pagodeiro Dilsinho. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma QR2 Ingressos, e custam entre R$ 200 (meia entrada, 5º lote) e R$ 400 (meia entrada, 5º lote). A noite, que promete ser recheada de hits, começa com abertura dos portões às 20h30.
Certamente o que não vai faltar no P12 são boas festas. A programação do verão 2025 ainda conta com grandes nomes da música, como Alok, Léo Santana, Wesley Safadão, Vintage Culture, Lauana Prado e muito mais. Com tantos ritmos variados, o público capixaba poderá curtir o melhor da estação mais quente do ano em Guarapari.
FENÔMENO DO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO
Foi através de um amigo em comum, em 2005, que Jorge, estudante de Direito que participava sozinho de muitos festivais de música, e Mateus, que cursava Agronomia e também se apresentava em festas e festivais musicais, tiveram a oportunidade de cantar juntos em um churrasco de amigos. A sintonia foi tão forte, que passaram a fazer shows como dupla. O primeiro foi em 26 de maio de 2005, em uma boate da cidade de Itumbiara.
Responsáveis por algumas das levadas mais animadas do sertanejo universitário, como “Pode Chorar”, “Amo Noite e Dia”, “A Hora é Agora”, “Sosseguei”, “Propaganda”, “Todo Seu”, “5 Regras” entre outras, os goianos Jorge e Mateus ganharam projeção nacional e, hoje, são considerados uma das principais duplas do Brasil. Já são quase duas décadas de uma carreira marcada por grandes sucessos levando amor e sonoridade marcante por onde passam.
PRÍNCIPE DO PAGODE
Dilsinho, por sua vez, é o nome de destaque da nova geração do pagode e responsável por hits como “Baby Me Atende”, “Péssimo Negócio”, “Pouco a Pouco”, “Refém”, “Trovão”, “Cansei de Farra” e muitos outros. Natural da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, o cantor e compositor contabiliza mais de 2,4 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube, mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.
SERVIÇO
- Jorge e Mateus e Dilsinho
- Quando: 10 de janeiro de 2025
- Horário de abertura dos portões: 20h30
- Ingressos: R$ 170 (3º lote/meia entrada, setor único), através do site QR2 Ingressos e nos pontos físicos Move On (Shopping Vitória), Dani Marchese Semi Joias (Guarapari) e Country Ville (Cariacica)
- Classificação: 16 anos