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Verão 2025

Após anunciar pausa na carreira, Jorge e Mateus se apresentam em Guarapari

Ícones do sertanejo universitário estão confirmados no P12 Guarapari em janeiro. Evento ainda vai contar com a presença do pagodeiro Dilsinho
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 10:00

A dupla Jorge e Mateus
A dupla Jorge e Mateus Crédito: Reprodução/Instagram/@jorgeemateus/@cadu_fernandes
A dupla Jorge e Mateus anunciou uma pausa nos shows a partir de 2026. Mas antes disso acontecer, os fãs capixabas podem ficar tranquilos, afinal, a dupla já tem show marcado no Espírito Santo no verão de 2025. Os cantores, ícones do sertanejo universitário, estão confirmados no palco do P12 Guarapari no dia 10 de janeiro.
O evento ainda vai contar com a presença ilustre do pagodeiro Dilsinho. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma QR2 Ingressos, e custam entre R$ 200 (meia entrada, 5º lote) e R$ 400 (meia entrada, 5º lote). A noite, que promete ser recheada de hits, começa com abertura dos portões às 20h30.
Certamente o que não vai faltar no P12 são boas festas. A programação do verão 2025 ainda conta com grandes nomes da música, como Alok, Léo Santana, Wesley Safadão, Vintage Culture, Lauana Prado e muito mais. Com tantos ritmos variados, o público capixaba poderá curtir o melhor da estação mais quente do ano em Guarapari.
Festival de Alegre 2024
Alok está confirmado em Guarapari  Crédito: Arthur Louzada

FENÔMENO DO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO

Foi através de um amigo em comum, em 2005, que Jorge, estudante de Direito que participava sozinho de muitos festivais de música, e Mateus, que cursava Agronomia e também se apresentava em festas e festivais musicais, tiveram a oportunidade de cantar juntos em um churrasco de amigos. A sintonia foi tão forte, que passaram a fazer shows como dupla. O primeiro foi em 26 de maio de 2005, em uma boate da cidade de Itumbiara.
A dupla Jorge & Mateus foi a segunda atração nacional da noite
A dupla Jorge & Mateus Crédito: Arthur Louzada
Responsáveis por algumas das levadas mais animadas do sertanejo universitário, como “Pode Chorar”, “Amo Noite e Dia”, “A Hora é Agora”, “Sosseguei”, “Propaganda”, “Todo Seu”, “5 Regras” entre outras, os goianos Jorge e Mateus ganharam projeção nacional e, hoje, são considerados uma das principais duplas do Brasil. Já são quase duas décadas de uma carreira marcada por grandes sucessos levando amor e sonoridade marcante por onde passam.

PRÍNCIPE DO PAGODE

Dilsinho, por sua vez, é o nome de destaque da nova geração do pagode e responsável por hits como “Baby Me Atende”, “Péssimo Negócio”, “Pouco a Pouco”, “Refém”, “Trovão”, “Cansei de Farra” e muitos outros. Natural da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, o cantor e compositor contabiliza mais de 2,4 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube, mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.
O cantor Dilsinho
O cantor Dilsinho estará no ES Crédito: Brunini/ Instagram

SERVIÇO

  • Jorge e Mateus e Dilsinho
  • Quando: 10 de janeiro de 2025
  • Horário de abertura dos portões: 20h30
  • Ingressos: R$ 170 (3º lote/meia entrada, setor único), através do site QR2 Ingressos e nos pontos físicos Move On (Shopping Vitória), Dani Marchese Semi Joias (Guarapari) e Country Ville (Cariacica) 
  • Classificação: 16 anos

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