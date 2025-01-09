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Cultura

Projeto de literatura promove encontros culturais em periferias da Grande Vitória

Ações incluem leitura de livros e exibição de filmes de forma gratuita para as comunidades. Projeto começa nesta quinta-feira (09), em Guarapari
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 09:01

Filme Vida Maria
O curta metragem Vida Maria será exibido em Vila Velha Crédito: Reprodução Curta Vida Maria
Leitura, cultura e transformação social. Esses são os pilares do projeto "Lugares de Ler", que está movimentando diferentes comunidades do Espírito Santo com uma programação rica e diversificada. Até este sábado, dia 11, comunidades em Terra Vermelha (Vila Velha), Jabaraí (Guarapari) e Nova Rosa da Penha (Cariacica) receberão atividades de contação de história, exibição de filmes e momentos de leitura.
Realizado pela Secretaria da Cultura (Secult), com recursos da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura, em parceria do Instituto Agir pela Cidadania, o projeto tem como objetivo democratizar o acesso à leitura e promover atividades culturais em territórios marcados pela vulnerabilidade social. Confira a programação desta semana:
  • Guarapari – Afetos Literários: em Guarapari, haverá o Afetos Literários, com leitura do livro infantil A árvore mais sabida do mundo, de Mira Silva, na Associação Bom de Bola, às 18h30, nesta quinta-feira (09). A obra conta a história de uma menina que sonhava em ir à escola, mas enfrentava desafios devido à realidade econômica de sua família.

  • Cariacica – Férias com Leitura: na sexta-feira (10), em Cariacica, será realizado o Férias Com Leitura, às 14h, na Praça CEU. O livro escolhido é Super Legal, da capixaba Ione Duarte. A autora, em seu livro infantil, traz a história de um super-herói que utiliza seus poderes para proteger as pessoas e a natureza.

  • Vila Velha – Exibição do curta Vida Maria: em Terra Vermelha, Vila Velha, a atração será a exibição do curta metragem Vida Maria, de Joelma Ramos e Márcio Ramos, premiado em mais de 50 festivais de cinema nacionais e internacionais. A atividade será na pracinha da Igreja Católica de Terra Vermelha, às 16h, no sábado (11).

Transformação por meio da leitura

O "Lugares de Ler" acontece em dez territórios atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que visa apoiar comunidades com alto índice de vulnerabilidade social. Além de Terra Vermelha, Nova Rosa da Penha e Jabaraí, outras regiões participantes incluem bairros de Vitória (Piedade, São Pedro e Bairro da Penha), Serra (Carapina), Aracruz (Jacupemba) e Linhares (Planalto).
Com duração de um ano, o projeto forma agentes de leitura para atuar em suas comunidades como mediadores literários. Esses agentes receberão treinamento especializado e promoverão atividades semanais, como rodas de leitura, encontros com autores e oficinas de criação literária. Além disso, cada região realizará até quatro eventos culturais, incluindo pocket shows, saraus, apresentações circenses e exibições de filmes seguidas de bate-papo.

Serviço

  • Guarapari – Afetos Literários
  • Quinta-feira (09), às 18h30
  • Local: Associação Bom de Bola, Jabaraí
  • Atividade: Leitura do livro A Árvore Mais Sabida do Mundo, de Mira Silva
  • Entrada: Gratuita

  • Cariacica – Férias com Leitura
  • Sexta-feira (10), às 14h
  • Local: Praça CEU, Nova Rosa da Penha
  • Atividade: Leitura do livro Super Legal, de Ione Duarte
  • Entrada: Gratuita

  • Vila Velha – Exibição do curta Vida Maria
  • Sábado (11), às 16h
  • Local: Pracinha da Igreja Católica, Terra Vermelha
  • Atividade: Exibição do curta Vida Maria, de Joelma Ramos e Márcio Ramos
  • Entrada: Gratuita

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