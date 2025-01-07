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Do ES para o mundo

Conheça a capixaba que visitou todos os parques da Disney no mundo

Giulia Sampogna, conhecida como “Giu Viajante”, contou para HZ como realizou esse feito nos últimos anos; confira entrevista
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 05:00

Giu já conheceu 12 parques da Disney
Giu já conheceu 12 parques da Disney Crédito: Arquivo pessoal
Já pensou em conhecer todos os parques da Disney do planeta? Pode até parecer um sonho distante, mas uma capixaba conseguiu esse feito. Nascida em Vitória, mas morando atualmente na Austrália, Giulia Sampogna, de 37 anos, carimbou os complexos do eterno Walt Disney. 
Os parques da Disney estão espalhados por diversos países em três continentes: Estados Unidos, França, Japão, China e Hong Kong. No total, são 12 parques distribuídos em seis complexos. Ou seja, é preciso viajar um "pouquinho" para conseguir conhecer os 12 parques da Disney espalhados pelo globo. E o primeiro passo dessa jornada da capixaba, conhecida como “Giu Viajante”, foi a mudança para a Austrália, onde vive há 14 anos e construiu sua vida como criadora de conteúdo e especialista em viagens.
Giu na Disney Califórnia
Giu na Disney Califórnia Crédito: Arquivo pessoal
“Assim como muitas meninas em Vitória, eu sempre sonhei em ir à Disney com 15 anos, mas parecia algo distante. Na época deu para ir ao Hopi Hari, em São Paulo. Quando me mudei para a Austrália, fui pela primeira vez na Disney de Hong Kong, que é mais perto daqui. A partir dali, não parei mais”, conta.

UMA JORNADA PELOS PARQUES DA DISNEY

A aventura começou com a Disney de Hong Kong e foi se expandindo para outros continentes. Giulia visitou os parques da Ásia, passando por Tóquio e Xangai, depois seguiu para a Europa, em Paris, e por fim, conheceu os parques dos Estados Unidos.
Giu na Disney Sea Tóquio
Giu na Disney Sea Tóquio Crédito: Arquivo pessoal
“É até engraçado falar, mas o último parque que eu conheci foi o de Orlando, que geralmente é o primeiro da lista de todo mundo. Como já tinha conhecido os outros 11 parques, não fui com muita expectativa, mas me surpreendeu bastante”, frisou.
Giu na Disney Hong Kong
Giu na Disney Hong Kong Crédito: Arquivo pessoal

O QUE GIU PENSA DOS PARQUES

  • O mais diferente: O Disney Sea, em Tóquio, se destacou pela temática única.
  • O mais caro: A Disney de Paris, devido à moeda local, o euro.
  • O mais vazio: Surpreendentemente, o parque de Xangai foi o mais vazio em sua experiência.
  • Melhor temática: Os parques da Califórnia, especialmente a área inspirada no filme Carros.
  • O mais fofo: A Disney de Tóquio, com uma atenção especial aos detalhes encantadores.
  • Qual não voltaria: Hong Kong, por ser o menor e menos impressionante dos parques.
Apesar de todas as diferenças, Giulia afirma que cada um dos parques tem sua própria magia. “É fascinante como cada parque se adapta à cultura local. Em Xangai, por exemplo, o castelo é fenomenal e há um templo chinês dentro do parque”, ressalta.

UM SONHO QUE CONTINUA

Giulia é mãe de Gian Luca, de apenas 3 anos, e que já compartilha o amor da mãe por viagens. “Agora minha missão é concluir todas as Disney com ele. Só faltam duas para completar. Além disso, ainda tenho outros sonhos, como visitar a Coreia e as ilhas do Pacífico”, conta.
Além de compartilhar suas experiências nos parques, a influenciadora também ajuda outras pessoas a planejarem viagens dos sonhos. Em suas redes sociais e publicações, ela oferece dicas práticas para quem quer viajar de forma acessível e completa, com conteúdos sobre destinos e planejamento.

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