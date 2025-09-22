Carnaval

Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica até sobre samba no pé

A influenciadora, que depôs na CPI das Bets, foi oficializada rainha de bateria da Grande Rio na noite deste sábado (20), substituindo Paolla Oliveira

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:33

A influenciadora Virgínia Fonseca foi coroada como a nova rainha de bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia/@granderio

A influenciadora Virginia Fonseca foi coroada como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio neste sábado, 20. Ela herda o posto até então ocupado por Paolla Oliveira, que esteve presente na quadra da escola para a transmissão do reinado. A passagem de bastão agitou as redes sociais e dividiu opiniões sobre a escolha da agremiação.

O evento para a passagem da faixa reacendeu polêmicas iniciadas quando Virgínia foi anunciada pela escola de Duque de Caxias, em maio deste ano. Desde então, a influenciadora foi ironizada até mesmo pelo Fantástico, que a chamou de "Rainha de BETeria" no quadro humorístico Isso a Globo Não Mostra. A influenciadora foi convocada a depor como testemunha na CPI das Bets. Nas redes sociais, muitos questionam a escolha e a conexão de Virgínia com o samba.

Em vídeos e fotos divulgados pela própria Grande Rio, é possível ver o momento em que Virgínia sobe ao palco da quadra da escola e samba para se apresentar oficialmente como a nova rainha de bateria. O logotipo de sua marca de cosméticos, Wepink, ao lado do símbolo da escola também chamou atenção. "O nome da marca maior que o da agremiação", criticou uma pessoa no X, antigo Twitter.

Apesar da alta repercussão, Virgínia não é a primeira influenciadora a cruzar a barreira para o território das escolas de samba e do carnaval. No início de setembro, a Salgueiro anunciou GKay como nova musa para o carnaval 2026. Já Mileide Mihaile, ex-peoa de A Fazenda, herdou o cargo de Lexa como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. A maranhense, no entanto, tem um histórico maior com agremiações, já tendo desfilado pela Grande Rio e pela Independente Tricolor, de São Paulo.

Além delas, outros nomes como Andressa Urach, Monique Rizzeto e Rayane Figliuzzi também estão entre as influenciadoras que irão passar pela Marquês de Sapucaí no próximo ano.

Coroação de Virgínia repercutiu e dividiu opiniões

Os vídeos da coroação mostram que o momento dividiu opiniões, tanto na quadra quanto nas redes sociais. Em determinados trechos da transmissão realizada ao vivo na noite do sábado, 20, é possível ouvir os torcedores da escola clamando o nome de Paolla Oliveira enquanto Virgínia é anunciada, com gritos de "Fica, Paolla". Nas redes, alguns criticaram o samba da influenciadora.

"A Virgínia não prometeu nada e ainda ficou devendo", alfinetou um. "Uma rainha de bateria precisa saber sambar, precisa ter carisma, precisa ficar nítida a ligação dela com a escola. E infelizmente não rolou", opinou outra.

Mesmo assim, houve quem saísse em defesa de Virgínia. "Por ser a primeira experiência dela no meio do carnaval, eu achei que ela arrasou. Ela vai evoluir e até o carnaval vai calar a boca de muita gente", apostou uma fã. "No início ela estava muito nervosa e ficou perdida, mas depois ela foi soltando o samba no pé", declarou outra.

A Grande Rio também definiu o samba-enredo para o carnaval do próximo ano no evento de coroação. A escola selecionou o hino dos compositores Ailson Picanço, Marquinho Paloma, Davison Wendel, Xande Pieroni e Marcelo Moraes para embalar o enredo A Nação do Mangue, do carnavalesco Antônio Gonzaga. A escola irá celebrar o Manguebeat, movimento de contracultura que surgiu no Recife, em Pernambuco.

