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Eder Militão pede guarda da filha na Justiça, e Karoline Lima reage: 'Tudo vai se resolver'

Atleta alega alienação parental, algo que modelo nega
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 13:35

Eder Militão e Karoline Lima agora brigam por conta da pensão da filha
Eder Militão e Karoline Lima  Crédito: Reprodução/ Instagram @edermilitao
A influenciadora Karoline Lima, 28, recorreu às redes sociais para se pronunciar a respeito da ação movida pelo jogador do Real Madrid Eder Militão, 26, que entrou na Justiça para pedir a guarda unilateral da filha. Ele alega alienação parental e deseja que a pequena Cecília, 2, vá morar com ele na Espanha.
Pelas redes sociais, Karoline se pronunciou rapidamente. "Queria falar para vocês que já vi tudo o que está acontecendo. Mas queria tranquilizar vocês que, óbvio, na medida do possível, estou bem. E tudo vai se resolver", disse.
À Quem, a advogada da influenciadora negou alienação parental e afirmou que é ela quem sofre assédio processual. "Tentativas de desvalorizá-la como mulher e mãe". Atualmente, Karoline namora Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.
A modelo e Militão se separaram ainda no final da gravidez de Cecília. Na ocasião, Militão já havia processado a ex. Ambos também entraram em conflito após o jogador dizer que pagaria R$ 6 mil de pensão e, posteriormente, ser visto com um relógio de R$ 3 milhões no pulso.

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